Amici 24, Daniele torna a ballare. Riuscirà ad andare al serale?

Nel daytime di oggi 5 Marzo, i ragazzi con la maglia oro hanno dovuto fare una scelta fondamentale. A loro è stato chiesto di scegliere all’unanimità chi mandare immediatamente all’esame per accedere al serale. La scelta è ricaduta su Daniele senza troppi dubbi.

La puntata è iniziata con un appello di Luk3 agli altri ragazzi prima di esibirsi. Il giovane cantautore, che ha compiuto 18 anni un paio di anni fa, sostiene di meritare e di essere pronto per la fase serale. La canzone scelta per la sua performance è ”Mary” dei Gemelli Diversi. Tornati in casetta i ragazzi in ballottaggio per il serale scoprono che il loro destino è in mano agli allievi che già hanno avuto accesso. Sono TrigNO, Senza Cri, Deddé, Luk3, Vybes, Dandy e Daniele ad aspettare il verdetto. Proprio quest’ultimo è stata la scelta unanime del gruppo. La produzione aveva chiesto di fare una scelta obiettiva in base al solo talento senza pensare ad altre strategie.

Daniele andrà al serale? La prova immediata davanti ai prof

Sia i ragazzi in casetta che quelli in studio danno per certo che il più meritevole è Daniele. Il ballerino, secondo tutti gli altri allievi, si meritava di ricevere per primo la maglia del serale, ma l’infortunio che lo ha tenuto fermo un mese ha fatto sì che questo sogno venisse messo in pausa. Daniele viene chiamato dai professori Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo per sostenere l’esame e può portare con sé i suoi compagni che lo hanno scelto. La prima esibizione è una coreografia sulla canzone ”Ragni” di Tananai che emoziona gli alunni al banco. Anche Daniele è emozionato perché finalmente dopo un mese di stop è tornato a ballare e davanti alla commissione dei prof spiega perché meriterebbe di accedere.

Sia la Celentano che il ballerino concordano sul fatto che durante il percorso ad Amici sia cresciuto sia artisticamente che umanamente e per la prof, Daniele ha sempre dimostrato grande serietà, maturità e bravura, non solo artistica. Per Daniele sarebbe un sogno poter prendere la maglia d’oro perché rivela, ora che si sente anche più sicuro di se stesso, che sta affrontando questo percorso non solo per se stesso. Ma anche per suo fratello, un cantante che ha provato ad accedere ad Amici e ha fallito. Il ballerino vorrebbe realizzare questo sogno anche per lui e per tutta la sua famiglia, ma la puntata termina subito prima del giudizio di Deborah ed Emanuel, lasciandoci a domani per il verdetto.