Amici 24, Antonio lascia la scuola: scontro tra Lettieri e Celentano

Nella puntata del daytime di Amici di oggi, il ballerino Antonio ha dovuto sostenere l’esame per restare nella scuola. Il 21enne aveva ricevuto la maglia rossa dopo che gli altri ragazzi avevano decretato che lui non fosse idoneo al serale, mettendolo in fondo alla classifica. Deborah Lettieri, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo assistono a tre esibizioni.

Antonio abbandona la scuola, Lettieri: ”Dite solo cavolate”

La maestra Deborah Lettieri ha protetto il suo alunno fino alla fine, dando alle sue tre coreografie 3 ”Sì”. Purtroppo non è stato abbastanza, perché si è scontrata con i muri di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Per il coreografo, Antonio è debole, non ha forza nel corpo e ogni coreografia era peggio di prima. Più che la Lettieri alzava il tiro con coreografie più elaborate per mettere in mostra il talento del suo alunno, più secondo gli altri prof peggiorava. Secondo Emanuel Lo Antonio è troppo acerbo, dovrebbe studiare di più. Per quanto gli riguarda, gli servirebbero due anni di Amici per poter raggiungere un livello base, per ora non è adatto neanche a stare nella scuola.

La Celentano ha tirato fuori il suo proverbiale quadernino, con gli appunti sul ballerino, definendo la sua tecnica sporca. Alla fine delle 3 esibizioni, la maggioranza data da Alessandra ed Emanuel ha vinto contro Deborah e Antonio è costretto ad abbandonare la scuola di Amici. Scoppia quindi uno scontro tra i professori, in cui Deborah accusa Alessandra ed Emanuel di dire solo ”cavolate” e di non essere obiettivi. Anche secondo lei Antonio era acerbo, ma in lui vede un talento da coltivare nella scuola. Gli altri invece dicono che non c’è tempo, a un passo dal serale, può avere anche del potenziale ma non ha senso illuderlo ora perché al serale non sarebbe comunque arrivato.

Amici 24, i ragazzi non votano. Nicolò e Chiara parlano coi genitori

Alla fine dell’esame, Antonio ha salutato i suoi compagni casetta e prepara i suoi bagagli per tornare a casa. Alessandra Celentano chiama gli alunni e dà loro una possibilità: possono fare una nuova classifica per il serale, in caso vogliano cambiare idea su chi ha ricevuto la maglia rossa e rischia di uscire dalla scuola. I ragazzi però decidono di non fare una nuova classifica e di lasciare chi ha la maglia rossa nelle mani dei professori.

A fine puntata, Nicolò e Chiara hanno chiamano i loro genitori per comunicare di essere finalmente andati al serale. Dopo le molte prove e gli infiniti ”No”, il cantante e la ballerina domenica hanno convinto Rudy Zerbi ed Emanuel Lo e hanno guadagnato l’accesso alla fase serale del programma.