Amici 23, figlio di un cantante arcinoto tra gli allievi: chi è (rumor)

Mancano solo due settimane e, il prossimo 24 settembre, inizierà ufficialmente la nuova edizione di Amici, la sua 23esima. Ovviamente, alla conduzione troveremo ancora una volta Maria De Filippi. Tra i fan del programma, in tanti si chiedono chi saranno, i futuri allievi che entreranno a far parte della Scuola, dato che non è trapelato ancora nessun indizio. Questo, almeno, fino ad ora. Con l’avvicinarsi della prima puntata, si è iniziato a diffondere il nome di un possibile primo concorrente del talent show. Trattasi del figlio di un noto cantante italiano, nonché nipote di un altrettanto importate artista del nostro panorama musicale: Giovanni Antonacci.

Giovanni Antonacci ad Amici: l’indiscrezione

A diffondere la notizia è stato il portale MondoTV24, riportando che il secondo figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi sarebbe uno degli allievi di Amici 23. Giovanni è un vero e proprio figlio d’arte, dato che, oltre ad avere la voce di “Iris” come padre, suo nonno è Gianni Morandi. Com’è noto, infatti, la figlia di Gianni, Marianna, e Biagio Antonacci sono stati insieme per nove anni, dal 1993 al 2002.

Dalla loro relazione sono nati due figli, Paolo e Giovanni. Non solo, anche il primogenito dell’ex coppia, Paolo, è coinvolto nella musica. Difatti, è un rinomato autore musicale e moltissime canzoni di successo della musica italiana portano la sua firma: da “Mille” di Fedez a “Sesso occasione” di Tanani” fino a “Bellissima” di Annalisa.

Questa non è la prima volta che il nome di Giovanni Antonacci viene accostato ad Amici. Da circa due anni, infatti, il nome del giovane viene inserito tra quelli dei possibili allievi della Scuola. Questo perché il 22enne ha già una carriera avviata come rapper. Addirittura, nel 2021 aveva parlato in un’intervista a Cosmopolitan della possibilità di partecipare al talent show di Canale 5, facendo un paragone con X Factor: “Penso che Amici sia più formativo. È più lungo, ci sono le lezioni, è una vera e propria scuola. Io sarei uno di quelli che sta agli ultimi banchi, che fa caciara, ma anche ligio al dovere”.

Ad ogni modo, è necessario ricordare che si tratta d’informazioni da prendere con le pinze, dato che non c’è stata nessuna conferma a riguardo e il diretto interessato non si è ancora pronunciato. Non resta che attendere domenica 24 per scoprire se vedremo effettivamente Giovanni Antonacci tra i banchi di Amici e, soprattutto, per conoscere la nuova classe del talent show.