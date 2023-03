Amici 22, Samu batte tutti: rivolta per Alessio e tanta rabbia

Irma Di Paola si presenta nella Scuola di Amici di Maria De Filippi per un’audizione speciale. L’affermata creative director, che aveva già preso parte al programma durante questa 22esima edizione nel ruolo di giudice delle sfide prima del Serale, deve scegliere un allievo per un progetto. Così vengono chiamati tutti i ballerini in sala prove. Isobel, Maddalena, Samu, Alessio, Ramon e Mattia si esibiscono divisi in due gruppi non appena imparano la coreografia di Irma.

A un certo punto, la famosa coreografa sceglie tre allievi che possono passare alla fase successiva ed è in questo momento che il pubblico va in tilt. Passano il turno Isobel, Samu e Maddalena. Nulla da dire sui primi due, ma tutti sono convinti che Alessio non può non aver convinto la Di Paola. In effetti, è impossibile non notare il talento del ballerino in quella sala prove. Ma Irma avrà avuto i suoi buoni motivi per non averlo scelto e aver preferito gli altri tre allievi.

Sui social network molti fanno notare che Alessio ad Amici 22 sembra essere “snobbato”. Anche nelle puntate del Serale c’è poca attenzione sul ballerino, uno degli ultimi allievi approdati nel talent show. Invece, a detta di questi telespettatori, Alessio dovrebbe avere i riflettori puntati verso di lui per la sua bravura. Oltre questo, c’è da dire che Alessio con il suo carattere è entrato in pochissimo tempo nel cuore dei fan del programma.

Dopo aver scelto i tre ballerini, Irma fa a tutti quanti una sorpresa. Li porta fuori dagli studi, dove c’è un campo e un palco. Qui i tre che sono passati nella fase finale dell’audizione devono esibirsi in piena libertà. Ed è proprio per questo che Irma Di Paola vuole che ballino in mezzo alla natura. “Questo è un test finale, perché ne sceglierò uno”, annuncia la coreografa.

Dopo Isobel e Samu, arriva il momento di Maddalena di ballare. La ballerina, però, come lei stessa aveva immaginato non dà il meglio di sé. “Quando mi agito mi succede questo, però mi ha fatto piacere ballare qua”, afferma Maddalena. Questo alimenta ancora di più la rabbia dei telespettatori di non aver visto Alessio su quel palco.

Alla fine vince Samu, che con il talento strega Irma Di Paula. Quest’ultima conclude questo speciale momento chiedendo a tutti i ballerini di ballare in libertà sul palco in mezzo alla natura.

Una volta tornati in Casetta è evidente che Alessio è rimasto molto male per essere stato subito scartato da Irma Di Paola. Samu percepisce subito il suo malumore e si avvicina a lui: “Non condivido che non c’eri, ciao. L’ho capito che era questo il motivo che hai…”. Alessio appare inconsolabile e fa notare che non ci può fare niente.

Gli altri ballerini commentano il momento e, in particolare, Mattia Zenzola fa presente: “Ero convintissimo che ci sarebbe stato Alessio”. E ancora, Maddalena pensava che Alessio sarebbe stato scelto al posto suo.

Subito dopo, Federica ha un momento ‘no’. La cantante inizialmente si commuove in sala prove, dove attraverso un brano le viene in mente suo fratello. Dopo di che, si sfoga piangendo in Casetta. A consolarla ci pensano Aaron e Angelina. Federica non rivela il motivo principale del suo malessere, ma dichiara semplicemente che la giornata è iniziata male. Alla fine i suoi due colleghi riescono a strapparle un sorriso.