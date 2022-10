Amici 22, Rita soffre di discalculia, dislessia e disgrafia: cosa sono

Rita di Amici 22 soffre di dislessia, discalculia e disgrafia. Lo ha raccontato a un mese dall’inizio dalla scuola e con l’aiuto di Maria De Filippi, che ha deciso di far sapere al pubblico dei disturbi della ballerina per far comprendere meglio alcune sue difficoltà nella danza. Il fatto che lei abbia difficoltà a contare, per esempio, influisce nel suo modo di ballare perché si concentra molto sul conteggio per non uscire fuori tempo. Questo le impedisce di pensare ad altro, come all’espressività, che è una delle critiche principali che le viene mossa ad Amici. Anche la sua insegnante Alessandra Celentano ha ripreso spesso l’allieva per la sua espressività, ma ignorando che ci fossero dei seri disturbi alla base di tutto.

Oggi Rita ha ricevuto la lettera con cui Emanuel Lo l’ha messa in sfida e lei ha riconosciuto nella sfidante una maggiore espressività. Maria era in collegamento con gli allievi, riuniti in sala relax, e ha tirato fuori l’argomento. Prima le ha chiesto perché non ha l’espressività e quando Rita ha risposto di non saperlo, Maria ha ribattuto: “Lo sai, sì che lo sai”. Quindi le ha fatto notare che non è qualcosa che dipende da lei: “È una cosa che avresti dovuto dire prima, a voce alta. Spiegandolo. Non ti devi minimamente vergognare, anzi deve essere quasi come una medaglia che ti metti perché stai cercando di superarla. Però andava detto, andava spiegato”. Ha deciso di spiegarlo insieme a tutta la classe e al pubblico a casa insieme a Rita.

Dunque Maria ha portato a galla che Rita è dislessica, disgrafica e soffre di discalculia. Ha anche difficoltà a mantenere la concentrazione, ma questo aspetto è riuscito a tenerlo sotto controllo con gli anni. Balla contando altrimenti perde il tempo ed è concentrata su quello, per questo le risulta difficile concentrarsi anche su altro e lasciarsi andare. Lei non avrebbe voluto dirlo perché le suona come una giustificazione, ma non lo è: è una semplice spiegazione per far capire perché non riesce a tirare fuori tutto ciò che vorrebbe.

Alessandra Celentano non era a conoscenza della discalculia di Rita. Lo ha appreso da Maria e ha deciso di incontrare la sua allieva. Si è mostrata molto comprensiva e soprattutto non ha nascosto che aveva il sospetto ci fosse altro dietro le sue difficoltà a lezione. La maestra ha detto: “Perché non me lo hai detto? Io mi sento anche in colpa, se lo avessi saputo non ti avrei detto le cose che ho detto. Non ti avrei preso così”. Adesso comprende le difficoltà di concentrazione e di applicare le correzioni. Ora che ha compreso bene la situazione di Rita affronteranno le cose in maniera diversa, ha spiegato.

Discalculia, dislessia e disgrafia: cosa sono

Cos’è la discalculia di cui soffre Rita di Amici 22? Se la dislessia è forse più conosciuta, la discalculia lo è meno. Si tratta della difficoltà nel riconoscere i numeri, ma chi ne soffre è anche lento nelle operazioni di calcolo e fa confusione nel ricordare le cifre in ordine.

Rita di Amici soffre anche di dislessia. Questo è un disturbo specifico dell’apprendimento e incide sulla capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente. Infine, la disgrafia è un altro disturbo dell’apprendimento e interessa la scrittura di parole e numeri. La grafia risulta disordinata, difficilmente leggibile e poco chiara. La disgrafia coinvolge i processi di realizzazione grafica e coinvolge una serie di abilità che mancando portano a una serie di difficoltà nell’apprendimento.