Amici 22, pioggia di critiche su Todaro: la furia del web

Raimondo Todaro è al centro da ormai molto tempo di critiche molto feroci da parte dei telespettatori della trasmissione di Canale 5. I motivi sono da ritrovarsi in alcune scelte del maestro che non sono andate particolarmente giù all’affezionato pubblico della trasmissione.

Raimondo Todaro, entrato nella scuola lo scorso anno, ha dimostrato di avere un carattere particolarmente fumantino, finendo spesso al centro di polemiche e discussioni anche molto accese con gli altri insegnanti e con i suoi alunni. Non si contano, per esempio, le sue ramanzine spesso molto dure a Mattia Zenzola e le infinite discussioni con la maestra Celentano.

Nelle ultime settimane, su Twitter in modo particolare, non si fa altro che parlare di lui, e non esattamente in modo onorevole. Sono tantissimi gli utenti che hanno dedicato al maestro tweet al vetriolo, furiosi per le sue prese di posizione e le sue invettive ai protagonisti del talent che non gli stanno a genio.

L’ultimo polverone che Todaro ha scatenato è legato alla scelta di far entrare una nuova ballerina di latino, Benedetta, a brevissima distanza temporale dall’inizio del serale. Si è trattata di una decisione inaspettata che ha costretto un ballerino umile ed esperto come Samuel a lasciare la scuola. Samuel, in ogni caso, ha perlomeno avuto il suo momento di gloria visto che è stato eliminato nella puntata di domenica scorsa. L’entrata di Benedetta, tra l’altro, ha scatenato più di qualche mugugno da parte dei concorrenti che da mesi stanno lavorando duro per avere accesso al serale.

Non lo stesso si può dire di Elenora, che ha dovuto lasciare la scuola nel corso del Daytime. Quest’ultima, rimasta nel talent appena un paio di settimane, ha così voluto lanciare una frecciatina al suo ex maestro con un video su TikTok. Nella clip Eleonora ha scritto ironicamente la domanda “Ma quindi il prossimo anno puoi ripartecipare?”: la risposta sono state le parole della canzone di Angelina, che recita “nononono, che cosa hai capito? niente!“. In un altro TikTok, inoltre, Eleonora ha scelto come audio Shup up (“Stai zitto”) dei Black Eyed Peas.

La sensazione generale, insomma, è che Todaro non stia facendo una figura onorevole a questa edizione di Amici. Qui sotto alcuni dei commenti più critici rispetto al suo operato.

VABBÈ ADESSO FARÀ ENTRARE QUESTO BRUCIANDO ANCHE A LEI L’OPPORTUNITÀ DI PROVARE L’ANNO PROSSIMO PER POI FARLA FUORI TRA QUALCHE SETTIMANA.

ANCHE OGGI TODARO SI RICONFERMA UN CLOWN. #amici22 pic.twitter.com/B8oD5DHw8F — Frà △⃒⃘???? (@_overdosediZayn) February 1, 2023

io non so chi abbia scritto il copione di Todaro quest'anno ma dovrebbe essere immediatamente licenziato#Amici22 pic.twitter.com/HhXY1ZGlvN — Ally∆???? (@iamaravendor) February 1, 2023

LA DIFFERENZA STA IN QUESTO. LA CELE VUOLE FAR MIGLIORARE I BALLERINI OFFRENDOLI SFIDE E POSSIBILITÀ, MENTRE A TODARO INTERESSA METTERE IN PIEDI IL SOLITO SHOW PER FATTURARE #amici22 pic.twitter.com/Fua8cRxDck — aurora (@atrattihater) January 29, 2023