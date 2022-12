L’ombra dei triangoli amorosi torna nella scuola di Amici 22: il daytime di oggi è bastato ai fan per notare che Gianmarco e Isobel potrebbero piacersi. Chi non è ben informato sugli inciuci di questa classe potrebbe pensare: e dov’è il problema? Il problema c’è e non è mica da niente: Gianmarco è fidanzato con Megan. La coppia ufficiale e reale, e non quella sperata dagli utenti di Twitter, nei giorni scorsi ha avuto delle incomprensioni che però sembrano ormai risolte. Eppure proprio quelle incomprensioni, quelle discrepanze tra i due potrebbero allontanarli… Oppure sarà Isobel a separarli?

Nel daytime di oggi Ramon, Isobel e Gianmarco si sono esibiti per stabilire il vincitore della gara tra ballerini. In ballo c’era un video pubblicato sul portale di World of Dance e a vincere è stata Isobel. Si sono esibiti due volte a testa in studio davanti a un rappresentante del World of Dance e mentre Isobel danzava i fan hanno notato sguardi particolari di Gianmarco. Insomma, su Twitter più di qualcuno è certo che a Gianmarco potrebbe piacere Isobel.

Quando sono tornati in sala relax, prima di tornare in casetta, Gianmarco Ramon e Isobel si sono abbracciati e hanno scherzato tra loro. Gianmarco le ha dato un bacio in testa poi ha continuato a giocare con lei, si è avvicinato di nuovo per agitarle i capelli. A quel punto Isobel ha abbracciato di nuovo Gianmarco. Sono stati però più gli sguardi del ballerino mentre ballava la ballerina australiana a far pensare che potrebbe esserci attrazione fra i due. E soprattutto che a lui piaccia davvero molto lei.

gianmarco sta così infossato per isobel #amici22 — rosi (@roosielle) December 14, 2022

Gianmarco lascerà Megan per Isobel ad Amici 22? C’è chi ha cominciato a domandarsi quanto tempo passerà prima che ciò accada, ipotizzando non sarà molto. Sono soltanto commenti dei fan su Twitter, per il momento nel daytime non è andato in onda altro che lasci pensare a un reale triangolo amoroso in casetta. Per il momento solo ipotesi, dunque, ma ciò non toglie che molti hanno iniziato a shippare Gianmarco e Isobel insieme. Ed è arrivato l’appello ad Alessandra Celentano: farli ballare insieme in un passo a due. Come reagirà Megan davanti a tutto questo? Gli allievi, sebbene rinchiusi in casetta, hanno modo di navigare sui social e di certo leggerà questi tweet sul suo fidanzato…

@Ale_Celentano Maestra tutti noi stiamo aspettando un passo a due tra Isobel e Gianmarco

#amici22 — benedettaaaa (@benedet29060507) December 14, 2022

Quanto ci metterà Gianmarco a scaricare Megan per Isobel sono aperte le scommesse #amici22 pic.twitter.com/Q0OtIx2mDZ — Snixx (@eatabarbieasss) December 14, 2022