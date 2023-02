Perché Emanuel Lo è assente oggi ad Amici 22? La puntata è stata registrata in settimana e il professore di ballo non ha potuto partecipare in presenza. Appena è entrata in studio, Maria De Filippi ha salutato il suo corpo docenti dietro alle cattedre dicendo che Emanuel si sarebbe collegato nel corso della puntata. Quindi ha dedicato la prima parte della puntata alle gare di cantanti e ballerini con i giudici esterni. Oggi c’era Eleonora Abbagnato per la danza, mentre per il canto c’erano Mr. Rain, Sangiovanni e Vessicchio.

I professori non intervengono quasi mai durante queste gare se non quando interpellati da Maria oppure a fine gara per decidere se dare o meno al proprio allievo, in caso arrivasse primo in classifica, la maglia del Serale. Forse è per questo motivo che Emanuel Lo non si è collegato subito da casa ad Amici 22. Eppure proprio questo è un dettaglio che non è sfuggito al pubblico da casa.

Su Twitter qualcuno si è chiesto: “Ma perché non hanno messo il tablet gigante con Emanuel Lo come gli anni scorsi?”. Nelle passate edizioni, infatti, quando un insegnante si assentava a causa del Covid c’era uno schermo dietro al loro posto alla cattedra. E c’era per tutta la durata della puntata.. I professori assenti partecipavano così alla puntata per intero, mentre lo stesso non è successo con Emanuel Lo assente oggi.

Ma perché non hanno messo il tablet gigante con Emanuel Lo come gli anni scorsi? #amici22 — Vιяgι♡ ☀️???? ????opɹıǝʍ (@dreamhope13) February 19, 2023

Il motivo dell’assenza di Emanuel Lo ad Amici 22 dovrebbe essere per malattia. Non si sa esattamente per Covid o per altro, ma in rete si mormora non abbia potuto prendere parte alla registrazione perché non stava bene fisicamente. Durante la puntata, Emanuel non ha scritto niente sui social per spiegare il motivo della sua non presenza in studio. Né Maria ha detto nulla nella prima parte della puntata, ma magari hanno deciso di iniziare il collegamento dopo le gare perché tanto prima non serviva.

Emanuel Lo si è collegato da casa nel momento in cui la sua allieva Maddalena è arrivata prima in classifica e dunque doveva decidere se darle o meno la maglia del Serale. E in quel momento è comparso lo schermo al posto di Emanuel Lo, che aveva seguito tutta la puntata seppure si sia collegato in un secondo momento. Nessun accenno al motivo della sua assenza, per cui non c’è una versione ufficiale ma restano i rumor del Web. Non è da escludere che invece si sia assentato perché impossibilitato a essere a Roma quel giorno a causa di altri impegni.