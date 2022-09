Amici 22, anticipazioni 25 settembre: sospesa la maglia a un allievo

Si sono concluse poche ore fa le registrazioni della seconda puntata di Amici 22, il talent show che verrà trasmesso da Canale 5 domenica prossima, 25 settembre. Dopo la formazione della classe, avvenuta la scorsa settimana, sono già venute a crearsi le prime dinamiche, una piccola anticipazione di quello che i telespettatori si dovranno aspettare per le prossime settimane.

Come sempre, nonostante all’esordio la classe sia stata completata con le prime maglie e i primi banchi assegnati, nulla deve essere dato per scontato. Cantanti e ballerini dovranno infatti mantenere questo privilegio con lacrime e sangue, studiando duro e sperando che prof e produzione non facciano loro troppe brutte sorprese. Ecco, in breve, tutto quello che dovrebbe essere successo (il condizionale è d’obbligo) in questo secondo speciale domenicale di Amici 22. Tutte le anticipazioni qui sotto citate sono trapelate tramite la pagina Twitter Amici News, che come sempre è riuscita a sguinzagliare delle talpe in studio.

Amici 22, le anticipazioni del 25 settembre: maglia sospesa per un concorrente

Proprio quest’oggi è andata in onda una puntata del Daytime in cui si è vista Alessandra Celentano “coccolarsi” il ballerino Ramon, uno dei danzatori che ha deciso di prendere sotto la sua ala protettrice. Una “storia d’amore” che sembra già essere naufragata, visto che la prima mazzata è arrivata proprio a questo concorrente.

La maglia di Ramon è infatti stata sospesa, proprio dalla maestra Celentano. E il motivo, inutile nasconderlo, fa abbastanza sorridere! Sembra infatti che la temibile docente di danza classica abbia deciso di punire l’allievo perché ha mostrato tre foto con le quali ha dimostrato di non rispettare il decoro richiesto in casetta. Con “decoro” si fa a quanto pare riferimento ad uno scatto dove Ramon appare in canottiera, costume e ciabatte.

Neanche a dirlo, Ramon non l’avrebbe presa molto bene. Il ballerino si sarebbe sfogato, definendo la misura decisamente esagerata.

Le prime sfide

Per il resto, gli autori avrebbero fatto sfidare Aaron, NDG e Tommy Dali sulle note dei loro brani inediti. La vittoria (andata, pare, ad Aaron) avrebbe permesso ad uno dei tre di ottenere una produzione per il suo pezzo.

Lato ballo invece si sono a quanto pare scontrati Ludovica, Manuel e Samuel. La vincitrice, Ludovica, avrebbe così vinto un posto d’onore per esibirsi al concerto del 22 ottobre di Marco Mengoni al Palalottomatica.

Gli ospiti

Le ultime anticipazioni riguardano gli ospiti invitati da Maria De Filippi in studio. Tra i presenti ci sarebbero dunque l’ex concorrente Annalisa Scarrone e Ornella Vanoni, chiamata dalla produzione per giudicare la sfida di canto.