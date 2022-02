Amici 21 Serena si sente male, Maria frena la Celentano: “Fermati, basta!”

Piccolo spavento oggi ad Amici 21: Serena si è sentita male per le critiche della Celentano. Era già successo dopo la puntata della settimana scorsa, quando la ballerina ha avvertito un dolore alla bocca dello stomaco quasi. Quella volta aveva reagito male alla classifica di tecnica modern, dove si era classificata al penultimo posto. Per rivincita personale, Serena ha chiesto di ballare oggi una coreografia prettamente di modern e con della tecnica dentro. Dopo aver ballato, Veronica Peparini si è complimentata con Serena e l’ha elogiata come ballerina di modern: anche a lei piace tanto, sebbene sia allieva di Raimondo Todaro.

Purtroppo però Serena non è riuscita a convincere la Celentano, che resta ferma sulle sue convinzioni: che sorpresa! Così ne è nata una discussione a tre con Serena e la Peparini che sostenevano la diversità tra la tecnica della danza classica e la tecnica del modern e la Celentano che invece è del parere opposto, ovvero che sono la stessa cosa. Per la maestra Alessandra la tecnica è tecnica, per la Peparini, che si occupa di modern, la tecnica di classico è alla base di tutto ma nel modern c’è anche altro. Insomma, la tecnica modern deriva dalla tecnica classica, ma non sono uguali.

Probabilmente c’è stato un misunderstanding generale, forse la Celentano intendeva dire che la tecnica in quanto tecnica va eseguita bene, che sia di modern o di classico. Per lei infatti a Serena mancano delle linee e l’elasticità, questo non le permetterebbe di essere perfetta in alcuni passi di tecnica. Vedendo di non essere riuscita a convincere la maestra neanche nel suo campo, a un certo punto della discussione Serena si è sentita quasi male per la Celentano. Ha portato la mano al petto e non parlava più.

Maria si è spaventata per Serena, si è alzata e si è avvicinata per assicurarsi che stesse bene. Per fortuna si è trattato solo di qualche attimo di spavento, perché la ballerina ha ripreso a parlare poco dopo ed è scoppiata a piangere. “Mi dispiace di questa cosa”, ha detto l’allieva. Maria l’ha invitata a respirare, si è accovacciata come lei e le ha parlato per tranquillizzarla. Quindi le ha detto che ha ballato bene, come detto dalla Peparini che è di quella disciplina, e che la Celentano non cambierà mai idea.

La Celentano insiste con Serena, Maria la frena: “Fermati, basta”

Serena in lacrime ad Amici 21 non ha fermato la discussione tra Celentano e Peparini. In tutto ciò Todaro, che è l’insegnante di riferimento, è rimasto in silenzio. Maria ha detto a Serena di dare il giusto peso alle cose che le vengono, anche in base a chi gliele dice: “Questo è importante in generale. Sennò sei preda di qualsiasi cosa venga detta”. Serena ha ribadito di esserci rimasta male, non se lo aspettava dopo la coreografia di oggi. Quindi la conduttrice ha proseguito dicendole di tenere in considerazione ciò che ha detto Veronica perché è il suo stile, di non pensare di poter ottenere chissà cosa dalla Celentano che è un’insegnante che dà importanza a determinate cose.

Lorella Cuccarini ha chiesto la parola per domandare a Serena se lei balla per la Celentano o perché la fa stare bene ed è una sua esigenza. “Non potrai accontentare tutti, lei di sicuro non la accontenterai mai. Vai avanti”, ha aggiunto. Alessandra non è rimasta in silenzio, anzi ha sottolineato quanto Serena sia una ragazza intelligente e secondo lei ha pianto perché è consapevole che la tecnica sia importante. Tuttavia della ballerina apprezza il movimento e la dinamica. “Non mettetele la tecnica”, ha sottolineato però.

Maria ha stoppato la Celentano: “Fermati, basta. Fermati. No, si è capito”. Ci sarà riuscita? Naturalmente no, la maestra era un fiume in piena e ha continuato a ribadire il suo concetto. Alla fine è intervenuto Todaro, che con tutta la calma del mondo ha detto: “Io non entro sul lato tecnico perché non mi compete”. Lui si fida di ciò che le dice il maestro in sala, Porcelluzzi, e lui elogia Serena come ballerina. “Quindi io mi fido di chi è di questo mestiere”, ha chiosato. La Celentano era dispiaciuta per le lacrime di Serena, comunque: