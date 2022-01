Amici 21, polemica sul gesto di Todaro: lui spiega cosa c’è dietro

Nella puntata di domenica 16 gennaio c’è stata una sfida molto importante ad Amici 21, quella tra Christian e Cristiano. Una sfida voluta da Raimondo Todaro e la reazione dell’insegnante dopo l’esito ha scatenato la polemica, costringendo lui a intervenire oggi sui social. Il professore si è sentito in dovere di spiegare qualcosa che, se notata prima, avrebbe evitato questa polemica. La produzione ha scelto Garrison per giudicare questa sfida, che dopo aver visto la coreografia in comune sui tacchi più il cavallo di battaglia ha premiato Christian. La conseguenza era stata decisa e pattuita da prima: l’eliminazione dello sconfitto.

Cristiano è stato eliminato, Christian è ancora nella scuola, ma quando Garrison ha detto il nome del vincitore non c’è stata alcuna reazione di Todaro. Riguardando la puntata, infatti, è lampante che subito dopo l’esito della sfida Raimondo non abbia esultato. Poco dopo, invece, si vede che porta le braccia in alto, il tipico gesto che si fa per indicare la forza, e ha fatto una linguaccia. L’ha fatta guardando di fronte a sé, senza rivolgersi alla Celentano o a qualcun altro.

Sin da subito non sembrava che fosse un modo per schernire la Celentano oppure, peggio ancora, il ballerino eliminato Cristiano. E infatti oggi Todaro ha confermato: era un gesto tra lui e Christian. Un gesto che si scambiano sempre, in ogni puntata quando lui scende al centro dello studio per esibirsi. Queste le parole di Raimondo su Instagram:

“Questo è il nostro gesto, ce lo facciamo da mesi, appena entriamo in studio, durante le pubblicità, prima e dopo un ballo. Mi hanno detto che sia stato frainteso nell’ultima puntata e mi dispiace”

Insieme a questo messaggio, il professore ha pubblicato un video con vari momenti presi da puntate precedenti in cui sia lui sia Christian fanno lo stesso gesto. Dunque non era nulla contro Cristiano, non era un’esultanza per la sua eliminazione. Il gesto di Todaro dopo la sfida di Christian non era nulla di nuovo, ma un modo di supportarsi che hanno inventato tempo fa e che portano avanti, nella scuola e nel programma. Il video parla abbastanza chiaro, per cui non resta che augurarsi che serva a mettere a tacere le polemiche nate in queste ore.