Amici 21, Mattia ancora sospeso: come e quando riprenderà la maglia

Mattia Zenzola ancora sospeso ad Amici 21. Il ballerino non ha partecipato alla puntata andata in onda domenica per un provvedimento disciplinare. Il suo insegnante Raimondo Todaro ha deciso di sospendere non solo la maglia, ma anche le lezioni e l’esibizione in puntata. Un provvedimento che è arrivato dopo un atteggiamento poco rispettoso, secondo Todaro, di Mattia durante una lezione con Umberto Gaudino. Nel daytime di oggi è andato in onda cosa è successo dopo la puntata, quando il ballerino magari sperava di riprendere la maglia. Così non è stato.

Raimondo ha incontrato l’allievo per capire se ha imparato la lezione o meno. Mattia ha avuto modo di spiegarsi, perché l’altra volta Todaro lo ha zittito, e quindi ha detto che dal suo punto di vista non ha mancato di rispetto a nessuno. Lui non sente di aver sbagliato, insomma, tuttavia ha capito che il suo atteggiamento visto da fuori poteva risultare in modo diverso. Non c’era con la testa e neanche con il fisico, ha spiegato ancora, ma ha comunque imparato la coreografia. Oggi finalmente Raimondo ha svelato il motivo principale per il quale ha sospeso la maglia di Mattia.

L’insegnante gli ha ricordato che si è rifiutato di fare dei giri a sinistra, previsti nella coreografia, sostenendo di saperli fare solo a destra. Non si è messo in gioco, insomma, e anzi ha chiesto a Umberto di cambiare i giri e mettere quelli a destra. Mattia si è giustificato anche stavolta, per lui era solo un gioco che andrebbe avanti da mesi con Umberto. Todaro si aspettava però che Mattia, in questi giorni di sospensione, riflettesse e capisse cosa ha sbagliato, ma non lo ha fatto. “Non hai capito niente di quello che volevo dirti io. Ti rendi conto che sei indifendibile?”, ha sbottato di nuovo Todaro.

Mattia si è difeso dicendo di non aver pensato minimamente che fossero i giri a sinistra il motivo della sospensione. Per questo non li ha provati durante i suoi allenamenti. Di fronte a questa ennesima giustificazione, Todaro ha bacchettato di nuovo Mattia:

“Sei pure poco intelligente. Preferivo che mi dicessi ho provato i giri a sinistra centocinquantamila volte ma non mi riescono. Non puoi dire che non ci hai pensato, è gravissimo”

Secondo l’insegnante Mattia non ha imparato la lezione, ma lui non era d’accordo. Quindi Raimondo gli ha spiegato come e quando riprenderà la maglia di Amici 21: dovrà fare tre giri a sinistra. Potrà riuscirci in ogni momento, visto che in studio non ne è stato in grado. Anche nel caso in cui dovesse farli in casetta, e non a lezione, riprenderà subito la maglia perché tanto lo vedrebbe dalle telecamere. Appena è arrivato in casetta si è subito chiuso in camera con Christian per provare i giri.