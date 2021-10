Matt Mattias Nigiotti dopo Amici 21 è tornato sui social. Oggi è comparso il primo messaggio del ballerino dopo l’eliminazione, sebbene la puntata sia andata in onda domenica. Lui aveva avvisato i fan che presto si sarebbe fatto vivo, ma ha preferito aspettare qualche giorno. Fino a ieri infatti si è dedicato in modo particolare ai fan, ovvero leggendo e condividendo i loro messaggi nelle stories. Oggi ha pubblicato una foto del talent show per accompagnare le sue prime parole dopo l’eliminazione, un’eliminazione che ha lasciato l’amaro in bocca al pubblico.

Sui social c’è stata una pioggia di commenti da parte di chi si è detto profondamente dispiaciuto per l’eliminazione di Matt da Amici 21. Non perché meritasse più dello sfidante Guido Domenico, perché entrambi sono dei ballerini validissimi, ma perché entrambi meritavano di proseguire. Quindi Matt non meritava di essere eliminato. Proprio l’enorme affetto che ha circondato Matt dopo Amici 21 lo ha reso felicissimo:

“Poi ci siete voi una parte fondamentale per un ballerino/cantante/artista in generale, il pubblico, non vi ringrazierò mai abbastanza per tutti i bellissimi commenti, per le critiche costruttive e per il sostegno, davvero grazie grazie grazie, piano piano risponderò a tutti, siete tantissimi. Un’esperienza bellissima con persone altrettanto belle vi mando un abbraccio virtuale, il vostro Matt”

Questa è stata la conclusione del messaggio di Mattias Nigiotti dopo Amici 21. Nelle prime righe infatti ha ringraziato tutti per l’occasione e per le emozioni. Ha ringraziato Amici, Maria De Filippi e la produzione. Poi è passato ai professori ed è partito da Veronica Peparini, che ha creduto in lui dal primo istante. Ha ringraziato la sua insegnante per l’opportunità di danza e di vita, per le coreografie che ha creato per lui. “E per tutte le emozioni provate, anche se avevo molte altre cose da mostrare”, ha aggiunto. Non ha mancato di ringraziare anche Andreas Muller e Simone Nolasco, che lo hanno seguito in questo percorso, anche per gli insegnamenti anche a livello umano.

Ha dedicato due parole anche ai suoi compagni d’avventura: “Ringrazio tutti i miei super compagni che ormai reputo una famiglia e che continuerò a sostenerli e supportarli, dal primo all’ultimo”. Infine un grazie anche ad Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, che lo hanno sempre stimolato a migliorare. Così Matt è tornato sui social dopo Amici 21 e il suo post ha ricevuto il supporto di Giulia Stabile e Andreas. La prima ha messo un “mi piace”, il secondo ha sia messo “mi piace” sia commentato con un cuore. E poi ci sono tutti i commenti di affetto e sostegno delle numerosissime persone che si sono affezionate a lui e alla sua danza.

Mattias Nigiotti dopo Amici 21 si congratula con Guido Domenico: il messaggio

Matt tra le stories ha anche scritto un messaggio sullo sfidante che ha preso il suo posto nella scuola. Ha detto di capire le persone che hanno scritto sui social che non volevano la sua uscita, e li ringrazia, ma lui sostiene in tutto e per tutto Guido Domenico. Secondo lui è un ballerino che merita di stare ad Amici: