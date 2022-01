Amici 21, Celentano contro Mattia: “Sei finto”, anche Alex a rischio

All’interno della scuola di Amici 21 anche quest’oggi si respira un’aria particolarmente tesa. La colpa, tanto per cambiare, è della maestra Alessandra Celentano. Ma non solo. Anche il peperino Rudy Zerbi, infatti si è messo d’impegno per creare un po’ di turbamenti ad uno dei suoi concorrenti. Cerchiamo dunque di fare un po’ il punto su quello a cui abbiamo assistito nel Daytime trasmesso oggi, 18 gennaio su Canale 5.

Dal punto di vista della danza Alessandra Celentano ha deciso, senza troppi giri di parole o filtri di sorta, di sbugiardare Mattia. Il ballerino, esperto di latino, l’abbiamo visto giusto ieri interrogato dalla maestra sulla terminologia della danza e su alcuni passi fondamentali in modo particolare. Una storia che abbiamo già visto mille volte in trasmissione, quella della verifica dove il ballerino di turno fa una figuraccia di fronte alla Celentano. Nulla di nuovo sotto il sole, dunque.

Peccato che poi la Celentano sia venuta a conoscenza anche di uno scottante rvm di Mattia. Il ballerino pugliese, subito dopo il faccia a faccia con la maestra (dove aveva cercato di fare la figura del bravo ragazzo volenteroso) ha iniziato a lamentarsi del trattamento ricevuto, sottolineando di avere fatto, in realtà, una bella figura. “Io gliele ho dette le cose…solo l’arabesque non le ho detto” ha specificato Mattia ai suoi compagni, cercando così di giustificare le sue lacune.

A questo punto la Celentano ha deciso di mettere a conoscenza tutti gli altri alunni della falsità del danzatore. “Questo è il vero Mattia, spocchioso e convinto pure…” ha chiosato la Celentano, che gli ha fornito un’enorme dispensa di latino americano da studiare. Questo perché, fra le altre cose, Mattia si era lamentato che la maestra non gli avesse fornito libri da studiare per prepararsi. Ma non solo. La Celentano ha letto, parola per parola, tutte le frasi poco onorevoli pronunciate da Mattia nel backstage contro di lei.

Ma questa dicevamo, non è stata l’unica polemica fra prof e alunni a cui abbiamo assistito oggi. Rudy Zerbi ha infatti affrontato Alex, che ieri abbiamo visto tirare frecciatine alla new entry, Calma, fortemente voluto da Zerbi. E sarà proprio con quest’ultimo che Alex si dovrà sfidare la prossima settimana.

Dopo avere ascoltato i commenti di Alex su Calma, il docente ha commentato acidamente:

Sono onorato di trovarmi di fronte ad una colonna portante della musica, uno che ne sa talmente tanto da dire che questo ragazzo non batterebbe nessuno. Hai espresso l’opinione di un presuntuoso che oltretutto mi sta dando di quello che capisce poco o niente. Oltretutto opinione di uno che non mi sembra che abbia fatto…o che abbia scritto le pagine della storia della musica italiana. Hai fatto un disco d’oro fino ad oggi?

Alex a questo punto ha controbattuto, stizzito dicendo: