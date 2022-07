Amici 21, Carola a sorpresa su Luigi: “Storia d’amore mai esistita”

Protetta della maestra Alessandra Celentano, Carola Puddu è stata una delle allieve dell’ultima edizione di Amici. La ballerina, che ha stregato l’integerrima insegnante sin dal primo ingresso grazie alla sua tecnica classica, è entrata nel cuore dei telespettatori. E non solo per il suo innegabile talento. All’interno del programma ha difatti stretto un legame intenso con il cantante Luigi Strangis, vincitore del talent di Canale 5. A lungo si è parlato del loro rapporto, con la speranza che, una volta usciti dalla trasmissione, i Caroligi – come li hanno ribattezzati i fan – diventassero realtà.

A spiegare come stanno le cose ci ha pensato di recente proprio Carola Puddu, che a breve debutterà nel ruolo della protagonista in Giulietta e Romeo, con la compagnia del Balletto di Roma. L’ex allieva di Amici 21 ha affidato la sua confessione alle pagine del settimanale DiPiù, svelando quanto accaduto con il vincitore del programma:

“Quella che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita. Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di noi non c’è e non c’è stata una relazione… Non c’è stato più nulla.”

In molti non potranno fare a meno di ricordare quando, al termine della quinta puntata, Carola Puddu è stata eliminata contro Dario Schirone. In occasione della sua uscita di scena dal programma, la ballerina si è lasciata andare a quella che a tutti è suonata come una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti di Luigi. Un sentimento, però, non ricambiato dal giovane cantante, che ha più volte precisato di provare grande affetto per la collega.

Avvicinamento a LDA? Carola mette le cose in chiaro sul cantante partenopeo

Sempre in merito al vincitore di Amici 21, Carola ha poi proseguito che non ci sia mai stata occasione affinché potesse nascere qualcosa. Una volta uscita dallo studio mariano, infatti, Carola ha affermato di non essersi concessa l’occasione per approfondire tale conoscenza, confessando:

“È tutto un “se”, un “forse”, un “ma”. Sono solo ipotesi perché, di fatto, non c’è stata questa possibilità di scegliere o di scegliersi. Siamo rimasti amici, punto. Ma niente di più. La vita va avanti e la mia, ora, mi piace tantissimo.“

In tal senso, c’è anche chi ha ipotizzato che questo cambio di rotta fosse dovuto anche all’interesse per un altro allievo, sempre nel team Zerbi-Celentano, ovvero LDA. Carola ha deciso di mettere definitivamente a tacere questi rumors, bollandoli come falsi e confessando che, dopo aver sentito la notizia, non ha potuto fare altro che scoppiare a ridere.

Nel corso della sua confessione, ha avuto anche modo di ripercorrere il suo ricordo più bello vissuto nella scuola di Amici. Quest’ultimo sarebbe riferito alla puntata del pomeridiano dell’8 novembre 2021, durante la quale Luigi ha avuto modo di cantare per la prima volta il suo inedito, ottenendo un ampi consensi.