Amici 21, ascolti e streaming degli inediti dei cantanti: la classifica

Oggi Maria De Filippi ha mostrato la classifica degli ascolti dei cantanti di Amici 21. Sono numeri che riguardano i nuovi inediti dei ragazzi, quindi non i primi che hanno fatto ascoltare per le prime settimane del programma. Tutti i brani sono contenuti nell’album Soundcheck, che la conduttrice ha fatto trovare a LDA nella sua valigia dopo avergli fatto un bello scherzo. Nell’album ci sono anche gli altri inediti, i primi insomma, non solo i nuovi. Come stanno andando le canzoni? La classifica vista oggi riguarda gli streaming dei primi due giorni dall’uscita dei brani.

Tra i nuovi inediti di Amici 21 quello più apprezzato è Muro di Luigi Strangis. L’allievo è subito corso a prendere i suoi inconfondibili occhiali da sole bianchi su suggerimento di Maria. Il suo brano ha raccolto in due giorni 167mila streaming e ha staccato di quasi quarantamila streaming il secondo classificato, che è Sissi. Lei è una delle nuove allieve della scuola e quindi per lei è il primo inedito, come per Ale e Simone. La sua Come, Come si è piazzata al secondo posto con 129mila ascolti. Al terzo posto c’è Alex con la sua Tra Silenzi (Roma), il terzo e ultimo brano ad avere streaming maggiori ai centomila. Alex ha registrato per l’esattezza 107mila ascolti in due giorni.

Dopo il podio c’è Così Bello di Albe con 61.800 streaming, quindi molto distante dagli ascolti del primo posto di Luigi. Ancor di meno sono quelli di Sai di LDA, che è al quinto posto con 52.300. Sesto posto per Tommaso e la sua Catene che è a metà classifica con 45.300 streaming. Poco più di quelli di Da Ricchi Noi di Simone, che è in settima posizione con 41.600. Le ultime tre nella classifica degli ascolti degli inediti dei cantanti di Amici 21 ci sono: Ale con 2 minuti all’ottavo posto con 34.600; nono posto per Rea con Sotto la pelle con 27.400; fanalino di coda invece Spotify di Nicol, con 19.000.

La differenza tra gli ascolti dell’inedito primo in classifica e gli ascolti dell’ultimo in classifica non è indifferente. E infatti Nicol non l’ha presa benissimo. I cantanti infatti hanno dato più importanza, giustamente, ai numeri rispetto alla posizione in classifica, è stato evidente vedendo il daytime. In due giorni però sono sicuramente cresciuti e la classifica degli inediti di Amici 21 potrebbe cambiare ascoltando altre volte i brani in puntata. Delle prime canzoni, per esempio, attualmente su Spotify le tre più ascoltate sono Quello che fa male di LDA con 1.102.859, Millevoci di Albe con 744.682, Sogni al cielo di Alex con 569.058.