Amici 21, arriva Fedez: reazioni incontenibili in casetta, prime prove in sala

Fedez sarà ospite ad Amici 21 domenica 19 dicembre. La notizia era nell’aria ben prima che arrivassero le anticipazioni dalla registrazione. I fan del rapper conoscono bene un suo piccolo difetto: ha lo spoiler facile. E anche questa volta è riuscito a spoilerare tutto prima, pubblicando su Instagram una foto nei camerini degli studi di Amici. Forse ha pensato che un camerino valesse un altro, ma il pubblico di Maria De Filippi conosce bene gli studi Elios e li ha subito riconosciuti. Poi sono arrivate le anticipazioni di Amici 21 sulla puntata di domenica 19 dicembre e hanno confermato la sua presenza.

Fedez sarà il giudice della gara di canto della prossima puntata, ma aveva un piccolo desiderio da esaudire. E anche questo era già stato rigorosamente spoilerato sui suoi social: ballare il suo nuovo brano con i ballerini alle sue spalle. Quindi Fedez si esibirà e ballerà con gli allievi, che appena lo hanno scoperto sono andati letteralmente in estasi! Maria li ha radunati sui gradini della casetta e ha comunicato loro che Fedez sarà ospite e ha chiesto di avere una coreografia con i ballerini.

Balleranno solo Dario, Cristiano e Carola, perché gli altri sono infortunati oppure hanno la maglia sospesa, come Cosmary. Appena hanno sentito il nome di Fedez, comunque, tre più di tutti hanno fatto i salti di gioia: Carola, Dario ma anche Serena, pure se non potrà ballare. Almeno questo è stato detto nel daytime di oggi. Bocche spalancate per tutti ed eccitazione alle stelle! “Ma stai scherzando”, ha chiesto un’incredula Carola alla conduttrice per poi aggiungere: “Mi sta venendo un infarto”.

Erano gasatissimi, quando Maria li ha salutati Dario e Carola hanno cominciato a saltellare e a gioire. Il ballerino ha iniziato a correre per tutta la casa, raggiungendo Sissi per condividere con lei la notizia. Erano davvero molto molto felici ed emozionati. Nel frattempo, Fedez ha fatto le prove con Andreas e Sebastian: come saranno andate? Non tanto bene, ma erano solo prove e di sicuro domenica se la caverà molto meglio. Anche Fedez, come gli allievi che balleranno con lui, era molto contento perché canterà e ballerà. Non resta che attendere domenica per vedere questa attesissima esibizione!