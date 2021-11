Amici 21 anticipazioni 28 novembre: doppia eliminazione e un bacio

By

Doppia eliminazione nella puntata di Amici che andrà in onda su Canale 5 domenica 28 novembre e che è stata registrata mercoledì 24 novembre. La puntata si è aperta con la sfida tra Andrea ed Elena: ad avere la meglio è stata la ragazza. Andrea è stato dunque il primo eliminato dell’undicesimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi.

La seconda sfida ha coinvolto Simone, già al centro dei precedenti appuntamenti, che ha dovuto vedersela con Aisha. Questa volta il ragazzo non è riuscito a vincere: è stato infatti l’altro eliminato di Amici 21. La sfidante è così entrata nella Scuola più famosa d’Italia. Tutte le altre maglie sono state confermate.

Gli ospiti della puntata sono stati l’attrice Giulia Michelini e l’ex concorrente Tancredi. L’attrice, volto di tante fiction Mediaset, ha stilato una classifica che ha visto in cima Nicol, Sissi e Luigi. Agli ultimi posti si sono piazzati Alex e Tommaso.

La classifica degli inediti stilata da Giulia Michelini è stata la seguente:

1. Nicol, Sissi, Luigi

2. Albe

3. LDA

4. REA

5. Alex

6. Tommaso

La prova Tim è stata vinta da Serena mentre Mattia, come promesso dal maestro Raimondo Todaro, non si è esibito. Il ballerino non era presente neppure nello studio di Amici di Maria De Filippi. Nel corso della puntata LDA, figlio di Gigi D’Alessio, ha ricantato la canzone che gli aveva assegnato Anna Pettinelli. Il ragazzo ha poi vinto nella prova Oreo.

Carola, invece, ha ballato il passo a due con Serena e ha superato la sua sfida. Dario, al contrario, ha optato per un pezzo di hip hop mentre Guido è stato protagonista di una coreografia di neoclassico contemporaneo.

Il bacio di Alessandra Celentano

Tra una sfida e l’altra non sono mancati i momenti di spettacolo: Alessandra Celentano ha baciato Raimondo Todaro nella challenge di rumba con Lorella Cuccarini. La nipote di Adriano ha inoltre fatto entrare nel programma una nuova allieva di danza che ha notato ai casting. Nonostante il rifiuto di Veronica Peparini, la Celentano è riuscita ad ottenere ciò che voleva grazie all’approvazione di Todaro, Cuccarini, Pettinelli e Rudy Zerbi.