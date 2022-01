Amici 21, Alex su Calma: “Lo rovinavo”, il fuori onda poi lo scontro

Alex e Calma ad Amici 21 sono partiti con il piede sbagliato, tutto per colpa del giudizio espresso da Alex sul nuovo arrivato. L’allievo di Lorella Cuccarini ha espresso un suo giudizio dopo aver ascoltato un brano di Calma, appena entrato nella scuola, e ha detto che secondo lui non batterebbe nessuno nella scuola. Un giudizio che la produzione ha fatto arrivare alle orecchie di Rudy Zerbi, che subito si è attivato per difendere il suo nuovo allievo e soprattutto far capire ad Alex che non è carino esprimere un giudizio, soprattutto così generico, dopo una sola esibizione. Diverso sarebbe stato, per esempio, se lo avesse ascoltato diverse volte già, ma così non è andata. Quindi Zerbi ha chiesto una sfida interna tra Calma e Alex, che ha vinto il primo.

Dopo la puntata, Alex si è sfogato contro Zerbi in sala relax. Il cantante ha ribadito più o meno ciò che ha detto già in puntata. Secondo lui, ma è una cosa ovvia, era palese che avrebbe vinto Calma perché ha cantato una canzone che è nelle sue corde, e non lo è invece in quelle di Alex. Quest’ultimo dunque aveva ragione nel muovere questa critica, tuttavia non ha pensato a come funziona il Serale: capita spesso che un cantante o un ballerino debba preparare esibizioni che non sono nel suo campo, soprattutto con i guanti di sfida. In quel caso è importante chi vince, perché porta il punto a casa. Se Calma dovesse lanciare un guanto di sfida lo vincerebbe, insomma: questo di fatti smentisce il “non batterebbe nessuno” di Alex, perché raramente ci saranno sfide su canzoni neutre.

Nonostante ciò, Alex è fermamente convinto di ciò che pensa di Calma e non accetta che Zerbi gli dia lezioni su come esprimere i suoi giudizi. “Questo messaggio per me è un po’ una cazz..ta, ci può stare se io lo avessi offeso”, ha detto. E ancora su Zerbi:

“Sai perché non mi espongo? Per me l’incoerenza di una persona si vede, non c’è bisogno che la dico. Perché non mi metti in sfida con una cosa mia? Perché devo fare la cosa sua? Cosa hai provato, che mi batte sulle sue cose? E perché non mi batte sulle mie?”

Tornando in casetta con Cosmary ha aggiunto: “Io me lo sentivo che vinceva lui onestamente. Speravo anche per lui perché sennò lo rovinavo se lo battevo su una cosa sua”. A questo punto, sempre parlando con Cosmary, Alex ha rivelato un fuori onda della puntata: Calma gli ha sussurrato “1 a 0” tornando al banco dopo l’esito della sfida. E questo ad Alex non è piaciuto ed è certo che in una sfida immediata o con un inedito lui lo batterebbe. Quella di Calma sarebbe stata una reazione infantile secondo i social, certo è che entrare in un gruppo e in una scuola in questo modo non è stato semplice. Se Alex è certo di non aver detto niente di male o di offensivo, Luigi e Albe gli hanno dato un’altra versione e sembrano concordare con Rudy.

Luigi e Albe concordano con Zerbi, Calma affronta Alex

Luigi lo ha invitato a mettersi nei panni di un nuovo arrivato che si sente dire quella cosa: “Può far male”. Albe era d’accordo con Luigi. Alex ha ribattuto dicendo che è stato Zerbi a far ascoltare quella frase a Calma, lui magari avrebbe potuto dirlo, se proprio doveva, con altre parole. E ha aggiunto che sarebbe stato Zerbi a peggiorare la situazione. “Per un mio punto di vista non lo avrei detto in quel modo”, ha obiettato Luigi. Alex ovviamente non era d’accordo. Poco dopo il cantante della Cuccarini si è lamentato anche della lettera scritta da Zerbi dopo la sfida, in cui ha scritto che le parole possono ferire e far male.

Per Alex le sue parole non erano in grado di ferire e ha ribadito di non aver detto nulla. Mentre lo diceva, però, Calma è intervenuto e mentre provava a parlare Alex lo ha interrotto per sottolineare che il suo è solo un parere. Il nuovo allievo di Zerbi non è riuscito a dire la sua senza essere interrotto. Alla fine, tra un’interruzione e l’altra, ha fatto capire di esserci rimasto male:

“Anche Luigi mi ha detto un parere, ma non me lo ha detto in quel modo. Non voglio che tu cambi idea. Adesso ok sono arrivato con la pretesa di dirti la mia opinione. Però sono una persona fragile e mi dispiace di averti detto una cosa del genere. Arrivare qui con te che dici ‘mi fai cag..re’… Mi dispiace. Mi puoi anche chiedere scusa per il modo e non cambi idea, che ci vuole a chiedere scusa per il modo?”

Questa la risposta di Alex: “Posso affrontare questa cosa se io avessi mai offeso la tua persona. Io ho detto un mio parere rispetto a quello che ho sentito”. Il confronto tra Calma e Alex ad Amici 21 proseguirà nel daytime di domani.