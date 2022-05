Amici 2022, quanti allievi in finale e meccanismo semifinale: le regole

Questa volta nessun mistero e nessuna sorpresa: Maria De Filippi ha già annunciato quanti saranno i finalisti di Amici 2022. Fino a un paio di anni fa si dava per scontato fossero quattro ed è per questo che l’anno scordo Deddy è scoppiato in lacrime lasciando la casetta. Per sua fortuna però è uscito dalla casetta ed è rientrato nello studio, dove ad attenderlo c’era un’altra felpa della finale, perché sarebbe stata a cinque. Evidentemente l’esperimento ha funzionato e succederà lo stesso anche quest’anno: sono cinque i posti in finale al Serale di Amici 2022.

Lo ha annunciato Maria nel daytime di oggi. La conduttrice ha radunato i sette concorrenti ancora in gara per spiegare loro il meccanismo della semifinale di Amici 21, in onda sabato 7 maggio. Non sarà come le scorse puntate, o meglio ci saranno le tre partite ma non per scegliere gli allievi al ballottaggio. No, saranno tutte partite in positivo: al termine di ogni partita verrà decretato un finalista. Quindi ci sarà la felpa ad accogliere l’allievo in questione che correrà a prenderla, come di rito.

Ci sono ancora sette allievi in gara, i posti in finale sono cinque e tre verranno scelti attraverso le solite manche. E gli altri due posti, invece? Molto semplice: i quattro che non prenderanno la felpa al termine delle partite si sfideranno al ballottaggio. E proprio nel ballottaggio si sceglieranno gli ultimi due finalisti, per un totale di cinque. Va da sé che i due che non indosseranno la felpa saranno eliminati in semifinale, ma arrivati al termine della corsa si preferisce puntare al lato positivo. Quindi a chi riesce a conquistare la finale e chi invece no.

Le regole per scegliere i finalisti di Amici 2022 non sono ancora finite. Le tre partire non si svolgeranno con tutti i concorrenti in gioco, ma divisi per categoria. I cantanti sono in numero maggiore, seppure di poco perché sono quattro e i ballerini tre. Per questo motivo due delle tre partire, la prima e la terza, avranno come protagonisti i cantanti; una, ovvero la seconda, i ballerini. Nessuna regola invece per il ballottaggio: potrebbero essere scelti due cantanti o due ballerini, o un cantante e un ballerino.