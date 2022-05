Amici 2022, finalisti a confronto: chi vincerà secondo loro, i più votati

I finalisti di Amici 2022 a confronto su Witty Tv: oggi è stato pubblicato un video in cui ci sono le sei interviste insieme! Luigi, Michele, Sissi, Alex, Albe e Serena hanno risposto alle stesse domande e sono saltate fuori diverse curiosità. Per esempio hanno raccontato il momento in cui hanno pensato che non sarebbero arrivati in finale. Sissi lo ha pensato vedendo che nei complimenti si concentravano solo sulla sua voce, Luigi lo ha pensato nel primo periodo. Anche Alex ha avuto un periodo in cui si è lasciato prendere dai commenti negativi, ma poi è tornato in carreggiata. Albe una volta arrivato in semifinale forse ha pensato di aver raggiunto il suo massimo.

Serena si è sentita a volte non giusta, ma “non ho mai detto non ci arrivo, ci ho sempre sperato”. Anche Michele ha ammesso di non averlo pensato, semplicemente perché non è una persona negativa. Poi hanno parlato anche del momento in cui hanno pensato che, al contrario, ce l’avrebbero fatta, ma adesso che sono in finale chi vincerà Amici 21? Witty ha chiesto ai sei finalisti di fare un podio personale. Queste le loro risposte:

Serena: Sissi, Michele, Serena;

Alex: Sissi, Michele, Luigi:

Michele: Io, Sissi, Luigi;

Sissi: Alex, Sissi, Luigi;

Luigi: Sissi, Alex, Luigi;

Albe: Sissi, Luigi, Alex.

Per quattro concorrenti su sei Sissi dovrebbe vincere Amici 2022 e tutti l’hanno messa sul podio, lei compresa. Guardando il podio personale di ognuno di loro, oltre al nome di Sissi i più votati sono stati Alex e Luigi. Il vincitore di Amici 21 sarà proprio uno di loro tre? In realtà dovrebbero giocarsela Luigi e Alex, stando ai numeri e ai televoti, ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.

Poi hanno fatto anche il nome con il quale vorrebbero scontrarsi nella finalissima di Amici 2022. Albe vorrebbe Sissi o Serena, Serena invece Albe. Luigi ha fatto il nome di Alex, Alex quello di Sissi. Michele sceglierebbe Luigi, perché lo stima molto. Sissi invece si vorrebbe scontrare con Alex. Hanno anche usato degli aggettivi per descrivere gli altri, curiosi di sapere cosa si sono beccati? Ecco i finalisti del Serale di Amici 2022 visti con gli occhi dei finalisti del Serale di Amici 2022: