Amici 2022: Celentano accende la miccia tra Carola e Serena (in lacrime)

I nuovi guanti di sfida di Alessandra Celentano hanno acceso la polemica in casetta. Nel daytime di Amici 21 di oggi, infatti, ci sono state scintille tra Carola e Serena. La Celentano ha lanciato due guanti all’indirizzo di Serena. Il primo in coppia con Nunzio contro Carola e Michele, il secondo sulle punte, anzi su una punta contro Carola. Due guanti che non sono di certo equi, soprattutto quello con Nunzio in cui ci sono anche molte prese e lui, non avendo studiato, rischia di farsi male. Michele ha avuto il coraggio di schierarsi su questo guanto e ha riconosciuto non sia equo, così come ha ammesso il rischio per Nunzio di farsi male.

Carola invece ha tentato di raggirare la domanda di Maria De Filippi, in collegamento con la casetta. Anziché dire equo o non equo sul guanto ha messo su un discorso su come i guanti di sfida siano fatti proprio per questo, per provare e migliorare in sala. Serena si è infervorita con Carola e l’ha messa all’angolo: doveva rispondere alla domanda di Maria, equo o non equo. In un secondo momento, inoltre, Carola ha detto che anche per lei la coreografia era difficile perché dovrà indossare una scarpa da ginnastica su un piede e una punta sull’altro. Ovviamente la coreografia è di classico e neoclassico ed è perfettamente nelle corde di Carola, per questo Serena le ha chiesto di non dire certe cose.

Insomma, un primo scontro fra le due a cui sono seguite le lacrime di Serena per la Celentano. La ballerina di Raimondo Todaro non ha apprezzato che nella lettera la professoressa le abbia proposto una coreografia di neoclassico e di modern insieme, per andare incontro a lei e a Carola. Vedendo il video, però, era palese fosse solo classico e neoclassico. Serena è scoppiata a piangere e Maria le ha chiesto di parlarne, quindi lei ha risposto:

“In questi guanti ci vedo un accanimento dietro. Vedo una cosa cattiva, è cattiva nei miei confronti. Non metto in dubbio che sia una maestra e che mi abbia insegnato, ma a volte fa cose che mi hanno proprio stancata. Come questa lettera. Non mi puoi dire nella lettera una cosa e poi nel video non è nulla di quello che ho letto. Come la cosa con Nunzio: nel guanto va bene che deve risultare meglio il suo allievo, però questa roba qua è cattiveria per me. Accanimento nei miei confronti. Questa roba non mi fa migliorare”

Serena ha spiegato che per lei non era una situazione affatto bella. Le sue lacrime erano dovute alla rabbia, anche perché è una storia che va avanti da settembre. Per lei al Serale di Amici dovevano cessare certi discorsi:

“Basta dire la cosa del fisico, mi ha fatto una testa tanta. A tutti l’ha fatta. La reputo una maestra con la ‘M’ maiuscola, ma quando mi dice le cose del fisico mi cadono le braccia. Sono proprio stanca, basta”

Ha riconosciuto di essere migliorata anche grazie ai compiti della Celentano durante il pomeridiano di Amici 21, ma non solo grazie a quelli. Si è sentita presa in giro, magari, dal fatto che nella lettera si parlasse di una coreografia in cui una sarebbe entrata nello stile dell’altra e invece in realtà è totalmente a vantaggio di Carola.

Serena e Carola, lo scontro ad Amici per la Celentano

Dopo questo momento, Carola ha chiarito la sua posizione con Serena. In veranda davanti a tutti ha detto all’altra:

“Sere quando ti dico una cosa è vera, cioè che la coreografia è mia. Però quando ti dico non è una passeggiata usare due scarpe diverse è vero, è la verità di quello che penso. Però posso dirti che…”

Serena l’ha interrotta, per lei non esisteva un “però” in questo discorso. Secondo lei, infatti, Carola ballerà il suo stile in questo guanto di sfida per cui non esiste un però. Anche la difficoltà delle scarpe diverse, insomma, è facilmente superabile secondo lei. Carola si è risentita: “Esprimo il mio parere per una volta e non va bene“. Serena ha subito ribattuto così: