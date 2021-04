Nel daytime di oggi di Amici 2021 sono state svelate le classifiche dell’ultimo televoto. Due, una per i cantanti e una per i ballerini, che si sono esibiti nel daytime dei giorni scorsi e oggi hanno scoperto le preferenze del pubblico. Anzi, forse dovremmo parlare di nuove preferenze. Per un paio di allievi è stata una doccia fredda, altri due invece hanno vissuto la forte emozione di scalare la classifica. Per la maggior parte si è trattato di una conferma, nel bene o nel male. Certo è che le classifiche e le percentuali dell’ultimo televoto di Amici 20 ha svelato nuovi equilibri nella scuola.

I primi a scoprire le posizioni in classifica sono stati i cantanti. Hanno affrontato la gara ridendo e scherzando anche grazie alla penitenza stabilita per l’ultimo in classifica. Proprio così: il primo ha vinto una esibizione nel daytime, l’ultimo ha pagato pegno. Anzi, dovrà pagare pegno. Il quarto classificato dei cantanti dovrà tingere i capelli di arancione e cantare gli inediti degli altri; il quarto classificato dei ballerini invece dovrebbe vestirsi da stella.

Classifica televoto cantanti Amici 2021: Sangiovanni scende, Giulia preoccupata

Nel rivelare la classifica di canto, Maria è partita dal secondo e dal quarto, ovvero Deddy e Tancredi. Erano rimasti in ballo Sangiovanni e Aka7even, con quest’ultimo che dava per scontato di essere terzo. Sangiovanni invece sembrava preparato a un colpo di scena, infatti ha esclamato: “Guarda la sorpresa!”. Sarà stato solo un modo per esorcizzare la tensione? Quando ha scoperto che la sorpresa in effetti c’è stata non ha reagito benissimo, come è comprensibile. Questa la classifica e le percentuali dei cantanti di Amici 2021:

Aka7even 30% Deddy 29% Sangiovanni 25% Tancredi 16%

Quando ha visto comparire il suo nome al terzo posto, Sangiovanni ha chinato la testa. “Penso che ormai… no va beh, non dico nulla”, ha detto. Non c’era bisogno però che dicesse qualcosa, come ha detto la stessa Maria De Filippi, perché la faccia del cantante diceva già tutto. Ci è rimasto molto male, anche perché da essere primo è arrivato terzo, non secondo. “Io penso sia arrivato il mio momento ormai onestamente”, ha aggiunto poi uno sconfortato Sangiovanni. Al contrario Aka7even è rimasto a bocca aperta, letteralmente: “Sono contentissimo, davvero non me lo aspettavo. Tanto che non me lo aspettavo che non so cosa dire”.

Giulia era molto preoccupata per Sangiovanni, perché sono a un punto del Serale di Amici 2021 in cui il pubblico è fondamentale. Inoltre il cantante si sarà posto diverse domande, magari pensa che sta sbagliando qualcosa se non arriva più come prima a casa. Ha anche pianto, ed è difficile che lui pianga, ha detto Giulia. Quest’ultima poi ha aggiunto:

“Al pubblico piace da morire perché è particolare, dice cose diverse dagli altri. Viene apprezzato da tutti secondo me, ma anche più di me certe volte. Non mi piace perché è bello. Ma perché è diverso, ha una mente aperta. E’ normale che ci rimanga male. Anche io sarei rimasta come lui. Non tutti lo conoscono ma è sensibile un sacco. Dietro ai caratteri forti, c’è sempre un grande cuore”

Amici 20, la classifica e le percentuali del televoto dei ballerini

Anche nella classifica dei ballerini di Amici 2021 c’è stata una grande sorpresa, doppia. Se da una parte Serena è salita tantissimo, dall’altra Samuele si è ritrovato ultimo. Non una bella sensazione per lui, ovviamente; al contrario invece Serena era felicissima. A differenza di Sangiovanni, Giulia si è confermata al primo posto:

Giulia 56% Serena 20% Alessandro 17% Samuele 7%

Non passa inosservata la percentuale altissima di Giulia Stabile: sarà lei la vincitrice di Amici 2021?