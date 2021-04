Amici 2021, Tancredi e i sensi di colpa per il padre: sfogo dopo la puntata

Il cantante ha parlato del papà con delle belle parole, poi ha confessato di sentirsi in colpa ma Sangiovanni gli ha spiegato perché non dovrebbe

Tancredi Cantù Rajnoldi di Amici 2021 è sotto i riflettori in questi giorni per il rapporto con i genitori. Da tempo era chiaro che il cantante tenesse dentro una sofferenza, di cui però nella scuola non ha mai parlato. Non era chiaro il perché scoppiasse a piangere ogni tanto, perché ogni tanto avverta il bisogno di sentire al telefono suo papà Alberto Cantù Rajnoldi. Tancredi è riuscito a mantenere privato il discorso della sua famiglia, ma durante l’ultima puntata del Serale qualcosa si è potuto intuire. A sottolineare una sua frase, anzi una sua barra sulla mamma e sul papà è stata la stessa Maria De Filippi.

Qualcuno ha pensato, sbagliando, che Tancredi volesse ribellarsi al suo padre, ma in realtà è il contrario. La ribellione, scritta anche nelle barre di quella canzone, è verso sua madre Angela. La conferma è arrivata anche oggi nel daytime di Amici 20, in cui sono andate in onda le riflessioni dei ragazzi dopo la puntata. Tancredi era parecchio in crisi perché sentiva di non aver dato il massimo sul palco. Non sa cosa sia successo, ma ha confidato ad Alessandro che non sentiva niente, non era a suo agio ed è stato molto brutto. A Sangiovanni invece ha parlato di suo padre:

“Tutte le puntate le sto dedicando a mio padre. No, non gliel’ho mai detto, ma le sto dedicando tutte a lui. Voglio regalargli delle emozioni, voglio farlo sorridere e stare bene. Oggi non sarà così, perché non c’ero. Mi sento un po’ in colpa, so di aver dato meno”

Sangiovanni ha provato a far capire a Tancredi che non dovrebbe sentirsi in colpa, non ne avrebbe motivo. Sebbene non sia riuscito a dare il massimo in una puntata, il cantante della squadra di Arisa sta comunque facendo un bel percorso e nel Serale è esploso. Inoltre Sangiovanni gli ha suggerito che di sicuro per il padre è un’emozione incredibile anche solo vederlo sul palco e che però è molto bello che Tancredi dedichi le puntate al papà. Non ha aggiunto altro sui suoi genitori, né sul padre o sui motivi per cui avverte il bisogno di regalargli sorrisi e serenità.

“Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Io sono figlio di mia madre e delle sue scelte”, questo ha cantato sabato sera nel Serale di Amici 2021. Il rapporto di Tancredi con i genitori non è finito sotto gli occhi dei più curiosi, anzi pare ci sia rispetto da parte dei fan verso questo argomento. Sul padre si sa che è Alberto Cantù Rajnoldi, direttore creativo di Giorgio Armani. Sua madre si chiama Angela ed è una pittrice. Sui social qualche mese fa Tancredi aveva detto: