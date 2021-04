Amici 2021, Maria irritata dai ballerini: “Non avete rispetto”, la punizione

La conduttrice ha perso la pazienza dopo che gli allievi di ballo si sono fatti attendere in studio per più di un’ora

Nel daytime di Amici 2021 di oggi era in programma una gara con il televoto tra gli allievi. La produzione aveva convocato in studio cantanti e ballerini, ma sono arrivati puntuali solo i quattro del canto. Giulia, Alessandro e Serena erano in ritardo, anzi ritardissimo visto che si parlava di un’ora e più di ritardo. I ballerini erano in sala relax e finivano di prepararsi, in più alcuni avevano dimenticato vestiti o oggetti di scena in casetta, quindi sono tornati a prenderli. Si sono preparati con tutta calma insomma, mentre Samuele era già in sala relax ad aspettare i suoi colleghi. Così come i cantanti hanno aspettato in studio, seduti al loro banco.

Il comportamento dei ballerini ha irritato Maria De Filippi, e anche una parte del pubblico visti i commenti sui social. La conduttrice si è collegata con i cantanti per invitarli a prepararsi per la gara col televoto. E ha aggiunto: “I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione”. I ballerini sono stati puniti per il ritardo. Erano ancora in sala relax quando Maria si è collegata anche con loro per un bel rimprovero. Ha mantenuto la calma, non si è infuriata, ma era chiaro che fosse infastidita dal ritardo e dall’atteggiamento die ballerini. Queste le sue parole:

“La vostra gara è annullata. Vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose”

Maria ha proseguito spiegando ai ballerini che hanno avuto tutto il tempo per prepararsi, la produzione li aveva avvisati. Invece si sono ridotte all’ultimo minuto per recuperare oggetti e per truccarsi. Quindi li ha invitati a tornare a casa. Sono rientrati tutti, tranne Samuele. Lui è arrivato in studio quando la gara è finita e il televoto è stato chiuso. Samuele infatti era l’unico pronto in orario, ma ha dovuto aspettare gli altri tre e ha perso la possibilità di fare la gara. A lui Maria ha detto:

“Mi dispiace per i tuoi compagni, però è importante che si capisca. Della punizione mi interessa poco, credo in altre cose. Però è importante che capiscano che non c’è uno studio che li deve aspettare, devono avere rispetto degli orari. Mi fa tenerezza vederli che stanno sulle gradinate con la faccia affranta”

Sulla gradinate in effetti Giulia, Samuele e Alessandro avevano i musi lunghi. Giulia ha spiegato che non volevano mancare di rispetto, ma che si è trattato di un malinteso: non avevano capito loro. Era infastidita dal fatto che sembrasse invece che abbiano mancato di rispetto la produzione. Erano molto dispiaciuti di questo. Maria ha mandato Samuele a chiamarli, ma dicendogli di riportarli in studio se e solo se i tre avessero capito l’errore. Alla conduttrice interessava che Giulia, Serena e Alessandro capissero che si devono rispettare le persone, che se c’è uno studio che li aspetta devono presentarsi anche con il fondotinta non a posto o la maglietta sbagliata.

“Non c’è bisogno di scuse, a me basta solo che abbiano capito”, ha aggiunto Maria. Samuele è andato in casetta e ha parlato con gli altri, ma vedremo come è andata a finire domani su Canale 5. I ballerini si esibiranno nel daytime di Amici, magari fuori gara?