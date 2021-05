Amici 2021, chi merita la finale? Risposte allievi, Alessandro sotto accusa

Chi merita la finale di Amici 2021? A questa domanda sono stati chiamati a rispondere i sette semifinalisti. Non sarà un compito facile per i giudici eliminare qualcuno nella prossima puntata, ma non è stato semplice neanche per Sangiovanni, Giulia, Deddy, Aka7even, Tancredi, Alessandro e Serena. In confessionale però hanno fatto dei nomi, sebbene sia stata una scelta un po’ difficile per tutti. I nomi che sono stati fatti più o meno da tutti sono quelli di Giulia Stabile, Sangiovanni e Aka7even. Giulia ha detto sé stessa, Sangiovanni, Serena e Tancredi per una questione di gusti. Pensa lo meriti molto anche Aka7even, quindi ha fatto la conta tra lui e Tancredi e alla fine ha inserito Aka.

Tancredi ha fatto i nomi di Sangiovanni, Giulia, Aka7even ed era indeciso sul quarto nome; dopo mezzora di riflessioni ha messo sé stesso. Aka7even nei quattro finalisti ha messo sé stesso, Sangiovanni, Giulia e Serena. Ha scelto quest’ultima e non Alessandro perché ha visto una crescita nel Serale, più di Alessandro. Serena invece ha scelto Giulia, Aka7even, Sangiovanni e anche sé stessa. Deddy invece non ha inserito sé stesso, gli piacerebbe ma non se l’è sentita perché pensa che altri quattro lo meritino più di tutti, quindi anche più di lui. I quattro sono Giulia, Sangiovanni, Aka7even e Alessandro.

Alessandro ha motivato per bene le sue esclusioni. In finale ha messo Giulia, Sangiovanni, Aka7even e sé stesso. Deddy direbbe di no perché pensa che rispetto a Sangiovanni e Aka7even sia meno pronto per una finale di Amici. Rispetto a Serena pensa di meritarlo di più perché è più a fuoco a livello artistico. Tancredi no perché vede più maturo e più presente sul palco Sangiovanni rispetto a lui. Sangiovanni, a fatica, ha fatto i nomi di Giulia, Deddy, Aka e Alessandro. Ha fatto diverse combinazioni in realtà, tenendo ferma Giulia in tutte. Anche Sangiovanni si è tolto dai quattro finalisti di Amici 2021 perché, ha detto, non spetta a lui dire se lo merita quindi lascia la scelta a chi è stato chiamato a giudicare.

Deddy non ha reagito male scoprendo di non essere stato inserito dagli altri, anche perché lui stesso non si è scelto. Lui come anche Tancredi però non hanno gradito le motivazioni di Alessandro. Deddy ha detto: “Ieri sera c’eravamo io, Aka, Sangio e Giulia, ci ha guardato e fa siete i quattro finalisti. Non sono cose che sapevamo. Anche andando avanti l’ipocrisia non finisce”. Ha chiesto conferma alla conduttrice del fatto che il ballerino si sia messo in finale, così come anche di Serena. Ha attaccato i due ballerini dicendo che prima dicono di non meritare la finale, poi invece si inseriscono. Quindi ha notato incoerenza tra ciò che hanno detto e il fatto che poi si siano messi in finale. Anche Serena non ha reagito bene al commento di Alessandro. Queste le sue parole:

“Ieri sera mi ha detto che per lui sono una ballerina proprio ballerina. Ho ricevuto un bel po’ di complimenti da parte sua, mi hanno fatto tanto piacere. Mi dispiace se magari determinate cose non le pensa davvero. Comunque è più grave quello che ha fatto a Deddy”

Il cantante ha ripreso la parola per spiegare che alla fine sono problemi suoi. Secondo lui, Alessandro si sarebbe costruito un personaggio o comunque una parte senza poi riuscire a mantenerla. E ha continuato così:

“Ma quindi con tutti quanti. Perché dici che Sam è un artista, tanto non lo pensi. Alessandro è un bravissimo ballerino, ma come persona guarda… Allora sii incoerente, di’ la verità. Che bisogno hai di fare la bella faccia. Se vuoi apparire devi apparire come ballerino”

Nel daytime su Italia 1 ci sarà il confronto tra Alessandro e Deddy ad Amici 2021.