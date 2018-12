Amici 2018, Arianna Forte furiosa per il fidanzato Vincenzo: c’entra Daniel?

Arianna Forte di Amici 2018 fidanzata con Vincenzo: la coppia presa di mira su Instagram

Arianna Forte e il fidanzato Vincenzo sono stati presi di mira su Instagram. Un duro sfogo di lei è arrivato infatti poco fa sullo stesso social network. La ballerina di Amici 2018 sembra essere davvero molto innamorata e non poteva fare altro che prendere le difese del fidanzato Vincenzo. Insieme a lui trascorre tutte le giornate libere da impegni con la scuola di Maria De Filippi. Molto spesso infatti tra le storie pubblica foto e video in giro per Roma mano nella mano con il suo fidanzato. Peccato che la felicità della coppia, alle ambizioni della ballerina nell’ambito professionale e della grande opportunità del talent show, rischia di essere rovinata da alcuni fan che non vorrebbero Arianna fidanzata con Vincenzo.

Amici 2018, Arianna fidanzata con Vincenzo: i fan la vorrebbero insieme a Daniel Piccirillo e segnalano l’altro

Poco fa infatti è comparsa tra le storie su Instagram della ballerina di Amici un messaggio sospetto: “Potete condividere, postare o commentare qualsiasi cosa ma mi sembra assurdo segnalare un commento del mio ragazzo, sotto un mio post, e addirittura bloccargli il profilo”, così ha iniziato Arianna il suo sfogo. Sembra di capire dunque che il fidanzato della ballerina abbia commentato una foto sul suo profilo e che i fan in massa lo abbiano segnalato. Di conseguenza potrebbe arrivare il blocco del profilo, ma al momento non ci sembra sia accaduto. “È un comportamento alquanto inappropriato e da bambini. Sono sicura che capirete. Grazie”, ha scritto ancora Arianna. Ma chi potrebbe mai avercela con il suo fidanzato? Forse i tantissimi fan che vorrebbero Arianna fidanzata con Daniel Piccirillo e non lo nascondono neanche, scrivendo commenti qui e là. Fortunatamente ci sono anche molti fan che non shippano i due concorrenti di Amici e che apprezzano invece Vincenzo. Dovrebbe essere così per tutti, a dire il vero, anche perché a volte le ship sfuggono di mano. E potrebbe essere proprio questo il caso!

Arianna Forte fidanzata con Vincenzo: la ballerina è innamoratissima

Vincenzo, il fidanzato di Arianna Forte, è di Napoli come la ballerina e ha 20 anni, uno in più di lei. Dove, come e quando si sono conosciuti non è dato saperlo, ma magari lo racconterà lei stessa in una diretta su Instagram prossimamente. Arianna e Vincenzo sono fidanzati da circa un anno, almeno questo è il tempo a cui siamo risaliti osservando le foto su Instagram. A dicembre dello scorso anno infatti sono iniziate a comparire le prime foto di coppia. Arianna e il suo fidanzato riusciranno a superare questo inconveniente e a dimostrare che il loro è un amore vero e forte?