Amici 20, i videoclip degli inediti con gli allievi (ma alcuni li tagliano fuori)

I cantanti dell’edizione in corso hanno avuto la possibilità di realizzare i video delle loro canzoni: non tutti hanno scelto di coinvolgere gli altri

Sono arrivati a sorpresa i videoclip degli inediti di Amici 20! Nel pomeriggio sono stati pubblicati tutti sul canale YouTube di Amici di Maria De Filippi e stanno già facendo il giro del Web. Guardandoli tutti bene e attentamente, alcuni non hanno potuto fare a meno di notare che ci sono stati cantanti che hanno coinvolto tutti gli altri allievi e cantanti che non lo hanno fatto. Sono otto i videoclip degli inediti, tutti realizzati dagli allievi stessi. Sono self-made, come si può leggere in ogni video su YouTube. Non ci sono gli inediti di Elisabetta e Tancredi, che sono arrivati nella scuola da poco tempo vincendo le sfide con Arianna e Evandro.

Quattro cantanti hanno scritto un copione con più protagonisti nel video, poi ci sono stati quattro cantanti che hanno scelto di essere protagonisti unici dei loro video. Leonardo Lamacchia è per esempio uno di quelli che ha deciso di essere presente da solo nella sua Il Natale e l’Estate. Riprese a mezzo busto, immagini in bianco e nero e con il testo della canzone in sovrimpressione, scritto in giallo. Anche Raffaele ha fatto la stessa scelta, ovvero di non coinvolgere gli altri allievi. Nel videoclip del brano Il Sole alle Finestre c’è lui e con delle immagini di lui da piccolo che scorrono di tanto in tanto.

Enula con Auricolari fa parte dei quattro citati pocanzi. Lei però ha coinvolto in un certo senso anche gli altri, o meglio si è fatta aiutare. C’è solo lei nello schermo, poi iniziano a comparire delle mani dai lati e dal basso che le dipingono il viso e il corpo con colori diversi. Il quarto è Sangiovanni. Nella sua Lady c’è solo lui che gioca con lo specchio, prima sul letto e poi in bagno. Ma i fan hanno catturato un dettaglio che forse il cantante ha tentato di mascherare. Nel videoclip di Lady infatti si intravede un bacio con Giulia, la sua fidanzata. Lei fa capolino nello specchio, lui la prende e la bacia. Questa scena è capovolta sullo schermo, dura pochi istanti, ma non è sfuggita.

Deddy, Aka7even, Esa e Ibla invece hanno sperimentato un videoclip con più persone. Deddy ha costruito una storia sulla sua Parole a caso. Alessandro ed Enula sono stati scelti come protagonisti, ma compaiono anche altri allievi tra cui Tommaso ed Elisabetta. Chi poteva scegliere Aka7even come protagonista del suo videoclip di Yellow se non Martina? Intorno a lei anche altri ballerini. In Libertad di Ibla ci sono invece Martina e Giulia, e ballano tutte e tre. Infine, ci sono tanti allievi nel video di Dimmi di Esa: primi piani di tutti che cantano il brano.