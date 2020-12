Amici 20 Celentano e il gesto per Tommaso, Maria: “Mai fatto prima”

L’esibizione del ballerino Tommaso dell’ultima puntata di Amici 20 non ha soddisfatto Alessandra Celentano, che ha confermato la felpa ma con un’insufficienza. Tommaso ha preso un 4, infatti. Il ballerino era evidentemente dispiaciuto e deluso della sua esibizione appena ha saputo che non era sufficiente, quindi una volta tornato in casetta ha ricevuto una chiamata di Maria De Filippi. Nel daytime di oggi, l’ultimo prima delle vacanze di Natale, la conduttrice ha confortato Tommaso spiegandogli un po’ i modi di fare di Alessandra e interpretando le sue parole.

Quindi Maria ha detto a Tommaso che Alessandra dopo la puntata gli ha scritto una lettera. “Da quando è qua non ha mai scritto una lettera a nessun allievo. Non è solita scrivere lettere”, ha subito precisato Maria. Nella lettera, la Celentano ha ribadito il suo pensiero sul ballerino, scrivendo che devono lavorare molto nel tempo a disposizione ma può diventare un bellissimo danzatore. Lei è pronta a lavorare insieme a Tommaso, fianco a fianco, e ad aiutarlo. In puntata però ha notato che il ballerino non ha fatto le correzioni che gli aveva dato e questo non le è piaciuto.

Maria ha poi spiegato meglio le parole della Celentano, notando che Tommaso era ancora un po’ confuso sul messaggio della sua insegnante. Alessandra in effetti ha mostrato grande fiducia a Tommaso e ha confermato di vedere in lui un talento. Pronta a lavorare con lui per farlo diventare un “bellissimo danzatore”, come ha scritto lei nella lettera. Il ballerino ha commentato così la lettera:

“Sono onoratissimo. Grazie davvero per tutto. So che mi serve questo, una persona che veda solo bianco o nero. Ho bisogno di persone inquadrate che mi dicano tutto”.

E quindi Maria ha preparato Tommaso anche sul percorso che avrà con Alessandra, un’insegnante che raramente dà carezze ai suoi allievi, ma per un valido motivo. Dopo la lettera a Tommaso, la Celentano ha chiesto alla produzione di aumentare le ore di lezione di Tommaso. Prima della lezione di moderno con Elena D’Amario, Alessandra ha mandato un video a Tommaso introducendo il lavoro che avrebbe fatto con la professionista. Dopo tre lezioni al mattino e dopo la pausa pranzo, la Celentano ha inviato un nuovo video e stavolta prima di una lezione con Umberto Gaudino. Stessa cosa poco dopo con Marcello Sacchetta. Insomma, una giornata piena di lezioni!

Tornado in casetta dopo una lunga giornata di lezioni, Alessandra ha chiamato Tommaso e ha fatto un resoconto di quanto accaduto. In base a ciò che hanno riferito i professionisti, l’insegnante ha ulteriormente aumentato le ore di lezione con Elena, Umberto e Marcello. In giardino inoltre c’era un pacco per Tommaso: libri e materiale per studiare l’arte della danza.