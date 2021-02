Amici 20 Arianna, rimprovero e racconto di un ex sbagliato: “Mai rispettata”

Arianna Gianfelici dopo Amici 20 ha già dei nuovi progetti in cantiere. Non li ha spoilerati, preferisce non farlo per non rovinare l’effetto sorpresa ai suoi fan. Tempo al tempo e li svelerà, o comunque si scopriranno. Intanto Arianna ha rilasciato un’intervista a Radio Smeraldo e ha anche raccontato come è stato il ritorno alla vita quotidiana. Lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi non è mai semplice, ma farlo nel bel mezzo di una pandemia forse è ancora peggio. Come succede al GF Vip, per esempio, anche nella casetta di Amici 20 gli allievi vivono chiusi e protetti da qualsiasi possibilità di contrarre il virus. Vivono isolati senza avere contatti con l’esterno, insomma come un vero e proprio reality show.

Gli allievi lasciano la casetta solo per recarsi nella scuola, a pochi passi da dove vivono e sempre negli studi Elios. E per questo Arianna ha spiegato che il ritorno alla vita di sempre non è stato semplice. “È stato difficile, sono sincera”, ha detto. Poi ha spiegato la vita che faceva nella scuola di Amici, tra lezioni e momenti nella casetta. E quindi ha proseguito così: “Tornare alla vita quotidiana dove comunque oggi c’è il panico causato dal Coronavirus è stato difficile, però mi sto abituando. Tutto bene”.

Adesso è concentrata sui suoi nuovi progetti, che spera di svelare al più presto. Ci sono due momenti che porterà per sempre nel suo cuore legati ad Amici. Due più di tutti: il momento in cui è entrata nella scuola e il momento in cui è uscita. Le emozioni provate in queste occasioni sono state fortissime, per questo non le dimenticherà mai. “Anche per le parole che mi sono state dette da Maria, è stata veramente come una mamma e in generale l’abbraccio con i compagni”, ha aggiunto. L’emozione di stare sul palco di Amici sapendo che sarebbe stata l’ultima volta la conserva gelosamente nel suo cuore.

Poi le hanno chiesto se si pente di qualcosa che ha fatto o non ha fatto. Arianna ha risposto di no, tuttavia ha un rimpianto: non averci messo davvero tutta sé stessa. Questo è l’unico rimprovero che si fa Arianna dopo Amici: “L’avrei gestita con più consapevolezza, forse era quella che mi mancava”. A questo punto ha parlato del suo inedito L’amore davvero. Pare che nel testo della canzone si nasconda una storia che purtroppo l’ha rappresentata per un po’. Queste le sue parole:

“Purtroppo sono stata con una persona che non mi ha mai rispettato. Sono stati tre anni veramente difficili, erano più le volte che piangevo che quelle che ridevo. Mi ha mancato di rispetto più volte e ci sono stata molto male”

È stata una relazione molto importante, nonostante tutto. Arianna ha raccontato di aver provato una profonda delusione per questo amore, ma oggi augura a quella persona di imparare ad amare davvero qualcuno.