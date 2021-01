Oggi è stata registrata la puntata di Amici 20 di sabato 23 gennaio 2021: le anticipazioni non mancano di certo! Domani niente diretta quindi, Maria De Filippi è tornata nello studio di Amici oggi per una nuova registrazione. La settimana scorsa hanno optato per la diretta solo perché c’era una classifica col televoto da stilare, evidentemente. Si proseguirà quindi con le puntate registrate per ora. Ma cosa è successo? Nel daytime di oggi c’è stata una busta rossa per Rosa Di Grazia, che è finita in sfida. Veronica Peparini ha deciso di metterla in sfida infatti per spronarla e darle modo di mettersi in gioco, dare insomma una scossa al suo percorso.

E l’insegnante è riuscita a farlo a quanto pare, perché Rosa ha vinto la sfida contro l’altro ballerino ed è tornata al suo banco. E non solo, perché oggi ha vinto anche un’esibizione extra della prova TIM. Altro nodo da sciogliere oggi è stato il televoto di ieri, aperto durante il daytime tra Leonardo, Evandro e Arianna. Un modo per dimostrare chi era “l’ultimo fra gli ultimi”: Arianna e Evandro sono stati ultimi in classifica sabato scorso, Leo invece nella classifica delle dirette su Instagram. Fra loro tre come sarà andata? Ebbene, le anticipazioni di Amici 20 per domani rivelano che il primo al televoto è stato Leonardo, a seguire Evandro e Arianna ultima.

Pare chiaro che il pubblico non sia dalla parte della cantante di Arisa: forse era anche questo l’obiettivo di questo televoto? I tre ragazzi infatti non erano a rischio, Arianna pur arrivando ultima non è stata eliminata. Si è trattato quindi di un ulteriore strumento a disposizione dei professori per le valutazioni. Rudy Zerbi ha dichiarato che se fosse stata una sua allieva l’avrebbe eliminata. Arisa non è dello stesso avviso, quindi Arianna è salva. Da notare che l’insegnante spesso tira in ballo il pubblico in studio per difendere la sua allieva dalle critiche di Rudy e Anna.

Adesso potrà farlo meno forse, visto che il pubblico ha risposto mettendola sempre all’ultimo posto nelle classifiche di gradimento. Ciò che conta però è che non ci siano state conseguenze drastiche per questo televoto. Evandro però è a serio rischio. La sua esibizione di oggi non è andata bene, quindi ha ricevuto un ultimatum; se non canterà bene la prossima settimana sarà fuori da Amici 20. I professori hanno confermato tutte le maglie, ma la pagina Amici News ha aggiunto dei dettagli su alcune esibizioni.

Partiamo da Tommaso, che ha ricevuto un 7 da Alessandra Celentano. Raffaele invece ha ricevuto le critiche di Zerbi e Anna Pettinelli. Anche Esa non è andato benissimo con una cover: ha preso la sufficienza. Deddy invece prenderà un 10, in barba ai pensieri negativi che ha avuto in settimana. Giulia ha danzato sui tacchi, Samuele ha ballato una coreografia con Martina e Tommaso, poi ha partecipato all’esibizione di Alessandro. Martina invece si è esibita in un musical. Infine, ci sarà Michele Bravi ospite e in studio ci sarà anche Linus. Il direttore artistico di Radio Deejay ha detto la sua sugli inediti di Sangiovanni ed Enula.