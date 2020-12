Amici 20 anticipazioni lunedì: altre sfide in ballo, Rosa in discussione

Le anticipazioni di Amici 20 svelano non solo cosa succederà nel daytime di lunedì 21 dicembre 2020, ma anche quanti appuntamenti restano prima della pausa natalizia. Durante la puntata di oggi in sovraimpressione c’erano i prossimi appuntamenti: il daytime di Amici andrà in onda lunedì e martedì, sia su Canale 5 sia su Italia 1. Lunedì proseguirà la registrazione di mercoledì scorso, che non è terminata oggi nel pomeridiano del sabato. Arianna e Rosa hanno affrontato le loro sfide, ma ce n’è ancora una in ballo, quella di Aka7even.

Il cantante di Anna Pettinelli è stato messo in sfida da Arisa e c’è già stata, quindi lunedì si vedrà in onda. Aka7even ha vinto la sfida per cui ha mantenuto la promessa fatta a Martina, la sua fidanzata o quasi, che non l’avrebbe lasciata sola in questo percorso. Le altre due sfide in ballo invece sono rimaste in sospeso. In seguito al provvedimento per la scarsa pulizia in casetta infatti sono stati tre gli allievi messi in sfida. Solo Rosa ha affrontato e vinto la sua, adesso restano in ballo Riccardo e Arianna.

Non si sa ancora cosa ne sarà delle loro sfide, forse le faranno nel daytime di lunedì e martedì o forse sono rimandate a dopo le feste di Natale. Amici 20 infatti andrà in vacanza e tornerà dopo il 6 gennaio, come di consueto. Anche se una data precisa ancora non c’è. Cos’altro succederà nel daytime di lunedì? Gli allievi ancora in ballo hanno tutti ripreso la felpa. Nessuno perderà la maglia, ma ci sarà un altro momento molto teso tra Rosa e Alessandra Celentano. La ballerina ha portato in dono all’insegnante un rampino, ma di tutta risposta la Celentano ha mostrato delle foto del piede di Rosa.

Si ripartirà quindi da qui e dall’esibizione di Tommaso, in cui la Celentano ha scelto Rosa come partner ma senza assegnarle una vera parte nel passo a due. Rosa infatti è rimasta immobile durante il ballo e la Celentano le dirà che non c’è differenza tra lei e un manichino; questo almeno hanno rivelato le anticipazioni. Cos’altro succederà? Giulia si siederà al centro dello studio e Sebastian ballerà per lei. Poi il produttore Federico Nardelli deciderà di produrre un inedito di Evandro.