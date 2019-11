Amici 19: ora inizio, programmazione settimanale, canali e repliche

Quando va in onda Amici 19, orario inizio e fine puntata sabato: quando e dove vedere il talent show

Amici 19 va in onda tutti i sabati su Canale 5 a partire dal 16 novembre, giorno di formazione della classe. La fine del talent show è prevista per gli ultimi del mese di maggio, quando scopriremo a chi Alberto Urso dovrà passare il testimone; l’inizio del Serale invece non ha ancora una data né un giorno certi ma dovrebbe essere collocato in uno dei sabati di marzo 2020. Per quanto riguarda l’orario sabato Amici va in onda alle 14.10, minuto più minuto meno, e può essere visto anche in diretta su Mediaset Play: se siete in viaggio o non avete un televisore prendete lo smartphone, il tablet o il computer, accedete all’app con il vostro account (potete connettervi anche con Facebook) e cliccate su “Dirette”, poi su “Canale 5” e il gioco è fatto.

Amici 19, programmazione e ora puntate della settimana

Per quanto riguarda le altre puntate Amici 19 va in onda tutti i giorni su Real Time a partire da lunedì 18 novembre alle ore 13.50; al talent show è dedicata anche una striscia pomeridiana che potete vedere su Canale 5 subito dopo Uomini e Donne, quindi a partire dalle 16. Si tratta di una programmazione ancora non confermata ma, dato che Mediaset ha sempre optato per questa soluzione, anche quest’anno la programmazione dovrebbe essere la medesima.

Repliche Amici 2019-2020, dove rivedere le puntate

Potete vedere le repliche di Amici o su Mediaset Play oppure su Witty TV, dove sono disponibili anche gli spezzoni della puntata relativi ai momenti più importanti e divertenti. Ricordate che la replica delle puntate andate in onda su Real Time viene caricata su Dplay ed è accessibile, come su Mediaset Play, on demand. Se ci saranno cambiamenti sulle varie messe in onda, repliche e così via vi aggiorneremo tempestivamente.