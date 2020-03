Amici 19, Incontrada scatena il caos: scontro tra Javier e Nicolai

Amici 19: lo sconforto di Javier dopo la prima puntata del serale

Il serale di Amici è iniziato e dopo le prime due eliminazioni di Martina e Francesco è già tempo di pensare alla nuova settimana e al lavoro da preparare per l’appuntamento con la diretta del venerdì. Ma gli strascichi della puntata faticano ad andare via e i ragazzi ne sono ancora turbati. Ne sa qualcosa Javier che dopo gli appunti che gli ha mosso la giudice Vanessa Incontrada è abbastanza giù di morale. Tutto questo ha portato a una considerazione del lavoro svolto sin qui e anche a uno scontro con Nicolai. Il motivo del contendere è stato il tipo di assegnazione delle coreografie che secondo il ballerino cubano favoriscono Nicolai. Ne è nata una discussione in cui l’ultimo arrivato della scuola ha preso il tutto quasi come un affronto personale, interpretando l’atteggiamento dei compagni come sminuente del suo talento.

Vanessa Incontrada: “Non direi mai che Javier è un cubano”

Vanessa Incontrada,in un video messaggio, ha espresso un giudizio molto forte su Javier: “Guardandolo non direi mai che è un cubano. Di Valentin io direi che è latino, di Javier non lo direi mai”. Quest’affermazione ha fatto arrabbiare molto Javier che non ha condiviso il parere della giudice. La Incontrada però ha voglia di mettere alla prova i ballerini e, per la prossima puntata, ha affidato loro una sfida comparata molto speciale: dovranno sfidarsi in una prova di ballo e dimostrare chi di loro sia più “macho”. Ma la bella attrice ci ha tenuto a specificare il significato della parola “macho”: non maschio alfa, ma uomo che ballando riesca a interagire col palco e suscitare emozioni.

Amici 19, ballerini in sfida: chi sarà il migliore?

La sfida è lanciata e Javier e Nicolai avranno così la possibilità di dimostrare tutto il loro valore. Ma anche Valentin non deve cullarsi sugli allori ma continuare a lavorare duramente per convincere ogni volta i giudici. L’appuntamento con il serale di Amici è per il prossimo venerdì su Canale 5 e scopriremo chi sarà il ballerino più macho della scuola!