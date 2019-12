Amici, Valentin ormai è guerra: l’ultima lite fa piangere Federico

Valentin è sempre più uno contro tutti: stavolta si scontra con Federico

Aria della tensione nelle sale di Amici. Stavolta è stato il turno di Federico e Valentin. Il ballerino romeno, passato alle cronache per la sua minaccia di abbandonare la scuola, stavolta si è scagliato contro Federico, colpevole, a suo parere, di essere troppo condizionato dalla telecamere. Il motivo dello scontro è stato l’invito ad aprirsi che Federico ha rivolto ad Alioscia vedendolo sempre così taciturno. Poco è bastato a scatenare il commento piccato di Valentin che ha invitato il collega a parlare con Alioscia in albergo, lontano dalle telecamere. Così facendo, secondo Valentin, Federico starebbe mettendo in cattiva luce Alioscia, mostrando a tutti le sue debolezze. Lo scontro tra i due è stato inevitabile e i toni di voce si sono alzati. Federico non si è sentito supportato dalla sua squadra e ha abbandonato la saletta in cui si erano riuniti lasciando a Valentin campo libero per continuare la sua polemica. Alioscia, motivo del contendere, è rimasto in disparte affermando genericamente che è giusto che si apra di più con la sua squadra.

Federico in lacrime consolato da Martina e Maria de Filippi

Dopo la discussione Federico si è lasciato andare a un lungo pianto negli spogliatoi. A confortarlo è arrivata subito Martina che ha rincuorato il ballerino. Il discorso tra loro è apparso un po’ criptico e alludeva al passato di Federico: “Quello che stai vivendo qui non è paragonabile a quello che hai passato” ha detto la cantante a Federico che così si giustificava: “Io lo faccio per Alioscia. Il mio passato non è stato tanto bello”. Resta da capire cosa sia successo di così grave nel passato del giovane ballerino da suscitare una reazione così piena di emozioni.

Federico: “Ballare mi ha salvato nel vero senso della parola”

A consolare Federico è arrivata anche la voce di Maria de Filippi, sempre in prima linea nell’ascoltare i suoi ragazzi. La Queen della televisione italiana ha rincuorato il ballerino dicendogli: “L’importante è fare quello che ci si sente di fare. E soprattutto, accettare se stessi”, in un discorso che va sicuramente al di là della lite con Valentin e raccontandogli di quanto lei ci abbia messo a non tenere in troppa considerazione il giudizio degli altri. Un’iniezione di fiducia che solo una professionista seria come Maria avrebbe potuto dare. Per seguire tutte le evoluzioni dei ragazzi, non resta che seguire il loro percorso ad Amici.