“Ami De Martino, ma la bellezza non basta”: epica replica di Belen

Belen Rodriguez si è mostrata in intimo sui social come non faceva da tempo. C’è chi ha commentato facendole complimenti e chi invece non ha apprezzato questa scelta. Ma la showgirl, tornata più in forma che mai, ha deciso di rispondere alle critiche.

Un’utente le ha scritto che ha bisogno di queste foto altrimenti “la sua carriera finirebbe“. A ciò Belen ha risposto a tono: “Credici“. Un’altra invece ha voluto sottolineare che, nonostante la sua bellezza, De Martino l’ha lasciata e quindi “la bellezza purtroppo non basta“. Anche in questo caso l’argentina ha risposto: “Spero che tuo padre ti abbracci forte prima o poi! Lo meriti, nel frattempo ti abbraccio io forte“.

Da quando ha superato la depressione ed è tornata in tv (dopo l’ospitata da Mara Venier), Belen si sente di nuovo libera di poter pubblicare scatti più osé e di rispondere a coloro che la criticano.

L’intervista dalla Venier

Dopo mesi Belen, lo scorso 3 dicembre, è tornata in tv ed ha raccontato cosa è accaduto in questo ultimo periodo. La confessione della showgirl è stata molto toccante, seppur alcuni sono scettici. La Rodriguez, poco dopo essere tornata insieme a Stefano De Martino, avrebbe scoperto che lui la tradiva ed ha iniziato a chiamare tutte le donne con cui è stato.

Secondo quanto raccontato, l’ex ballerino l’avrebbe tradita con minimo 12 donne. Dopodiché l’argentina ha deciso di chiudere la storia. La fine del matrimonio l’ha portata ad un grande periodo di sconforto ed ha confessato di aver passato un periodo di depressione.

Ad aiutarla, oltre che ad un percorso con degli specialisti, Elio Lorenzoni, la sua nuova fiamma. Da Mara, ha raccontato di essere molto felice con lui e di stare bene. Ha anche ammesso di volere un altro figlio e desiderare ancora il matrimonio, magari proprio con lui.

Stefano non ha voluto controbattere alle accuse dell’ex, ritenendo che gli errori sono stati fatti da entrambe le parti, ma preferirebbe “non farsi la guerra“, soprattutto perché c’è un bambino di mezzo.

Nonostante ciò, dal suo ritorno in tv, Belen sembra essere tornata quella di un tempo e sui social ama condividere sempre più cose. Dai momenti con Santiago e Luna Marì, alle vacanze con Elio e poi foto sue, anche in intimo, per ricordare a se stessa (e agli altri) che, nonostante non è più giovanissima, ha un corpo invidiabile.