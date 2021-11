Amedeo Goria e Vera: il rapporto è cambiato dopo il Grande Fratello Vip

Il giornalista e la modella e imprenditrice moldava non sono più uniti come un tempo

Amedeo Goria continua a frequentare Vera Miales dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip ma il rapporto è cambiato in seguito all’avventura del giornalista al reality show. Nello specifico qualcosa si è rotto dopo la gravidanza isterica della modella e imprenditrice moldava. L’ingresso di Vera con l’abito da sposa nella Casa più spiata d’Italia non è particolarmente piaciuto a Goria.

A Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, Amedeo Goria ha ammesso di vedere ancora Vera Miales ma di provare nei suoi confronti un po’ di diffidenza. Quella fiducia di un tempo oggi è venuta meno. Soprattutto perché a Goria non sono piaciuti gli scontri tra Vera e la figlia Guenda, vista alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“A Vera piacciono le luci dello spettacolo. L’ho perdonata per quello che ha fatto ma non può permettersi di attaccare i miei figli e anche la mia ex moglie, Maria Teresa Ruta. Oggi nei suoi confronti c’è un po’ di diffidenza, mi fido meno. Non parliamo più della sua gravidanza”

Chi è la fidanzata di Amedeo Goria

Vera Miales ha 36 anni ed è diventata nota agli appassionati di gossip per via della sua relazione con Amedeo Goria, che va avanti da qualche mese. Vera lavora saltuariamente come modella ma ogni mattina si alza alle sei per andare a lavorare nel bar-tabaccheria che gestisce insieme alla madre. La Miales non è mai stata sposata e non ha figli anche se ha ammesso di aver subito in passato un aborto spontaneo.

Il commento su Alex e Soleil

Nel corso dell’intervista radiofonica Amedeo Goria ha voluto dare la sua opinione pure sul feeling nato al Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Soleil Sorge:

“Ad Alex piace Soleil, lei è molto stimolante. Si prendono molto di testa, l’ha detto anche lui. C’è attrazione, non ci sono dubbi. Però Alex ci tiene tantissimo a Delia, ne parla sempre”

Secondo Amedeo Goria Alex Belli e Soleil Sorge sono accomunati dallo stesso egocentrismo e dalle stesse manie di protagonismo.