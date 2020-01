Ambra Lombardo stronca Serena Enardu: “È amore per la tv”

Ambra Lombardo boccia il comportamento di Serena Enardu in merito al confronto con il cantante Pago e afferma di non crederle. Durante la nuova puntata di Casa Chi, i presenti criticano unanimemente l’ex tronista

È andata in onda la quarta puntata di Casa Chi, il salotto social che racconta tutte le vicende inedite del Grande Fratello Vip. Con Alfonso Signorini impegnato alla conduzione del reality, quest anno il timone è passato nelle mani dell’ex gieffino Raffaello Tonon. Tra i vari argomenti discussi con gli ospiti, ce n’è uno che sta tenendo banco in maniera virale, ovvero la storia d’amore tra Serena e Pago. Il conduttore cita un Tweet dove viene fortemente criticato l’operato della Enardu e in seguito chiede l’opinione dei presenti. Tra i vari commenti, spicca quello di Ambra Lombardo: le affermazioni dell’ex gieffina suonano come una vera frecciata.

L’ex professoressa critica la Enardu: “Più che amore per Pago, sopravviene l’amore per la tv!”

Raffaello Tonon, dopo aver parlato dei nuovi opinionisti di questa edizione del reality, cambia argomento e cita un commento su Twitter che riguarda Pago e Serena. “Vedo che lei si sta già reinnamorando di Pago al solo pensiero di entrare nella casa”. Tweet che fa sorridere e annuire i presenti. Tra questi l’ex protagonista dello scorso Grande Fratello Nip, Ambra Lombardo che critica in maniera spudorata l’influencer di Cagliari: “Bisogna dire molto comodo e molto furbo saltare sul carro del vincitore. Io credo che la nostra Enardu non abbia mancato di occasioni per confrontarsi con un compagno di sette anni con cui ha anche convissuto. Io credo che confronti così importanti, alla fine di una storia così lunga e di peso, vadano condotti in privato. Probabilmente, più che l’amore per Pago, sopravviene l’amore per la tv”.

Serena vuole aspettare Pago: le ultime dichiarazioni

Dopo la permanenza negata all’interno della Casa, l’ex tronista afferma di essere cambiata e di voler aspettare Pacifico. “Se mi darà un’altra possibilità, inizieremo una nuova vita insieme”. Sul televoto afferma: “Non volevo entrare, solo io e Pago poteva andar bene ma la convivenza con altre persone non avrebbe avuto senso”.