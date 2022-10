Ambra Lombardo, amica si suicida: grave lutto, dolore e duro sfogo

Grave lutto per Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello ed ex professoressa di Tiki Taka nonché insegnante. La donna, attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, ha spiegato che nelle scorse ore ha perso una sua cara amica, Sandra. Una morte amarissima da digerire in quanto si è trattato di un suicidio. La Lombardo, dopo aver dato la notizia, si è avventurata in una lunga riflessione sull’influenza che hanno i social sulla vita quotidiana di molti individui. Da un lato ha sostenuto che ognuno ha in mano le redini della propria esistenza e della propria felicità/infelicità, dall’altro ha scritto che senza dubbio l’avvento massiccio delle piattaforme web sta fomentando in maniera vertiginosa un modello di vita teso a creare ansie e disturbi da non sottovalutare.

Sui dettagli relativi alla scomparsa dell’amica, Ambra ha preferito tacere. Quel che però emerge dalle sue riflessioni relative al mondo della rete è che Sandra sembra che sia in qualche modo stata lambita dal lato oscuro dei social. “Il nostro cuore è spezzato”, ha chiosato l’ex inquilina della Casa più spiata d’Italia, dicendosi sconcertata del gesto estremo compiuto dalla donna.

Spazio poi al copioso ragionamento inerente all’universo dei social. Secondo la professoressa di origini siciliane, oggi ci sono troppe persone che tendono a lasciarsi irretire da quel che vedono sul web e a finire per rifuggire la vita reale, cercando un ristoro illusorio in quella virtuale dove tutto ha il sapore della fiaba, del mito, dell’idealizzazione della perfezione. Peccato che, come recita un saggio proverbio, di perfetto non c’è alcunché sul globo terraqueo.

Ambra Lombardo: il messaggio integrale dedicato all’amica morta suicida

Così, sempre secondo l’ex volto di Tiki Taka, ecco che il volto oscuro della rete ha il potere di insinuarsi nelle fragilità di alcune persone, facendole credere di essere inadeguate e spingendole a inseguire una vita all’ultima moda, fatta di griffe, sponsor, viaggi e chi più ne ha più ne metta. Di seguito viene riportato l’addio che l’insegnate ha dedicato all’amica Sandra e il relativo sfogo per la dolororosa perdita:

