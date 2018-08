Ambra post intervista: piovono commenti, anche Giorgia e Miriam Leone

Ambra Angiolini dopo l’intervista a ruota libera su Allegri: la cantante Giorgia e Miriam Leone al miele, poi l’ex di Renga è sommersa da complimenti, anche se non manca qualche mugugno: “Mai amato prima?“ La replica

Ambra Angiolini, dopo mesi e mesi di silenzio, ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulla sua relazione sentimentale con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. E lo ha fatto nel modo più bello: una lunga intervista (sul periodico Vanity Fair) in cui si è raccontata a ruota libera, in cui non ha lasciato nella al caso, donandosi a cuore aperto. C’è voluto tempo, ma è proprio il caso di dirlo: ne è valsa la pena attendere. Nel frattempo i fan dell’attrice si sono riversati sotto il suo profilo Instagram, facendola sprofondare nei complimenti per i pensieri espressi nella chiacchierata fatta con il giornalista Malcom Pagani. Tuttavia c’è stata qualche voce critica fuori dal coro. Ambra non ha fatto correre, rispondendo da gran signora. Spazio anche a un paio di affettuosi botta e risposta con le amiche Giorgia e Miriam Leone.

Ambra: pioggia di entusiasmo dopo l’intervista a Vanity Fair

“Stupenda Ambra”, è quanto scritto dalla cantante Giorgia all’amica. “Sapere che ci sei è bellissimo”, lo zucchero con cui ha risposto la Angiolini. Poi è stata la volta di Miriam Leone: “Che bella, Ambra“. Altro zucchero in risposta: “Io ci provo, mentre tu lo sei davvero… dentro e fuori”. Spazio quindi a una serie di innumerevoli complimenti da donne che hanno trovato l’intervista (qui tutti i dettagli) una vera e propria chicca, densa di sentimento profondo e maturità. L’attrice ha davvero risposto a tantissime follower, spargendo ringraziamenti e battute felici. Non sono però mancati alcuni mugugni. Nulla di grave, ma il prurito dei sassolini nelle scarpe Ambra ha subito voluto levarselo di torno

L’attrice e il suo Conte Max: l’allenatore le ha rapito il cuore

Il ‘disguido’ si è verificato quando una seguace ha insinuato dubbi sull’amore vissuto con Francesco Renga: “Sembra che non hai amato prima d’ora… Eppure hai due figli con un uomo”. La replica fulminea: “Hai letto tutto? No ovviamente… Dei commenti come il tuo sarei un po’ stufa”. Non è invece stufa del suo Conte Max, l’uomo che le ha letteralmente rapito il cuore.