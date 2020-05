Ambra e Kikò in crisi: “L’amore platonico non mi basta, scelte da rivedere”

Ambra e Kikò stanno ancora insieme o si sono lasciati? Ultime news

C’è parecchia confusione riguardo la relazione tra Ambra Lombardo e Chicco Nalli. Lo scorso aprile la Professoressa siciliana aveva annunciato la rottura al settimanale Di Più ma tramite Instagram l’hair stylist aveva smentito tutto. Ora la 33enne è tornata a parlare alla stampa: a Nuovo, nel numero in edicola da giovedì 7 maggio, l’ex protagonista del Grande Fratello ha chiarito che la sua liaison con l’ex marito di Tina Cipollari continua. Ma l’emergenza Coronavirus sta deteriorando il legame, che va avanti solo grazie a telefonate e video chiamate. Tanto che Ambra ha assicurato che dopo la fine della quarantena toccherà ridiscutere alcune scelte con Chicco.

Le ultime dichiarazioni di Ambra Lombardo su Chicco Nalli

“Tra me e Kikò il contatto è telefonico, ma non credo che mi basti. La reclusione forzata in casa per la pandemia ci fa vedere solo quello che è utile ed è giusto nelle nostre vite, ma mi stato portando pure a riconsiderare certe scelte”, ha ammesso Ambra Lombardo. “Sono una persona molto concreta e credo che tutte le storie vadano vissute con la presenza, perché quando viene meno manca tutto. Non credo agli amori platonici ma a quelli vissuti e consapevoli, anche perché purtroppo non ho più l’età per le favole. Quello che io spero che la fine della quarantena ci illumini un po’ tutti e ci porti a scelte reali e concrete, qualunque sia la direzione che prenderanno le vite di ognuno di noi”, ha aggiunto la giovane.

Ambra Lombardo quarantena in solitudine a Milano

Ambra Lombardo sta trascorrendo la sua quarantena da sola, a Milano, città dove vive da tempo. In questi mesi si è concentrata sul lavoro di insegnante tramite le video lezioni. Dallo scorso settembre Ambra ha ottenuto una cattedra di latino e italiano in un liceo scientifico a Cologno Monzese e si è così divisa tra scuola e tv. Negli scorsi mesi è stata infatti opinionista di CR4-La Repubblica delle donne, il programma di Piero Chiambretti in onda su Rete 4. Kikò è invece a Roma, accanto ai tre figli avuti dall’ex moglie Tina Cipollari.