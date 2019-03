Ambra Angiolini spiazza i fan: dedica inaspettata per Francesco Renga

Ambra Angiolini non dimentica Francesco Renga: al suo ex una dedica speciale in un giorno speciale

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono riusciti a mantenere dei buoni rapporti dopo la loro separazione, questo ormai è risaputo. I due sono oggi ancora in contatto e, fin da subito, sono stati in grado di gestire benissimo, a livello privato (ma anche mediatico), la fine della loro storia d’amore. L’attrice, adesso, è felicemente fidanzata con Massimiliano Allegri, ed anche Francesco Renga è legato sentimentalmente ad un’altra donna. La loro coppia, però, è rimasta nel cuore di molti fan, per questo motivo, oggi, la speciale dedica di Ambra Angiolini in occasione della festa del papà non è passata inosservata. Quest’ultima, dopo aver taggato il padre, nel suo messaggio pubblicato su Instagram non si è dimenticata del suo ex che, per l’occasione, si è meritato una menzione speciale.

Ambra Angiolini e quella dedica a Francesco Renga che non sfugge ai fan

Ambra Angiolininel suo messaggio di auguri in realtà non ha scritto più di tanto. Poche parole, una frase breve e concisa ma ricca di significato. “Grazie papà”, queste le parole scelte da Ambra per celebrare questo giorno. Più della frase in sé, tuttavia, a catturare l’attenzione dei fan sono stati i due tag messi dall’attrice al suo post. La Angiolini, come accennato sopra, ha dedicato il suo pensiero a suo padre Alfredo e al padre dei suoi figli, ovvero Francesco Renga. Il suo gesto è stato apprezzato molto dalle persone che con affetto la seguono. Al di la di quello che con Renga c’è stato, è bello vedere come il rispetto e l’affetto abbiano ancora un valore importante nelle loro vite da separati.

Ambra Angiolini parla del suo rapporto con Francesco Renga: l’intervento a Verissimo

Di avere un ottimo rapporto con Francesco Renga Ambra lo ha confermato anche durante la sua ultima intervista rilasciata a Verissimo. “Oggi sono felice. Abbiamo evitato il rischio che la rabbia comandasse sull’amore. Siamo sereni anche perché Francesco è un uomo divertente: mi fa ridere anche quando non c’è niente da ridere. Gli voglio un bene infinito” ha dichiarato lei.