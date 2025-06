Ambra Angiolini nonna? La verità dietro lo scatto virale

La notizia che Ambra Angiolini sarebbe diventata nonna non era mai stata rivelata, semplicemente perché in realtà non è vera. E allora chi è la bambina che l’attrice tiene in braccio e culla nella foto condivisa sui social che ha tanto incuriosito i fan? Per un attimo molti hanno pensato che lei e Francesco Renga fossero davvero diventati nonni ma la diretta interessata ha subito smentito la voce, aggiungendo un commento con uno sguardo al futuro: “Magari“.

Ambra Angiolini nonna? L’attrice smentisce

È di poco fa la foto diventata virale che ha messo Ambra Angiolini al centro del gossip. Si tratta di un post in cui l’attrice ha condiviso alcuni momenti trascorsi insieme alla sua famiglia tra cui un video in cui si mostra intenta a cullare un neonato. Nella didascalia, inoltre, si legge che la bambina appena nata è Bea e questo dettaglio ha scatenato la curiosità dei fan che per un attimo hanno pensato potesse trattarsi della figlia di Jolanda e Filippo. Ambra ha smentito immediatamente il gossip, rivelando però di voler diventare nonna prima o poi. La bambina appena nata è la nipote della figlia e del fidanzato che è andata a trovare ed ha preso in braccio per cullarla e coccolarla.

Altri momenti vissuti in famiglia

Nello stesso post Ambra Angiolini ha condiviso anche altri scatti e video di momenti vissuti con i suoi figli, il suo ex marito e i suoi genitori. Nonostante il divorzio, l’attrice e Francesco Renga non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme che sia per tenere unita la loro famiglia o altro.

Ed è per questo che i fan li ammirano come persone e come genitori che nel corso degli anni non hanno mai messo a disagio Jolanda e il secondogenito, mostrandosi vicini, complici e rispettosi in ogni situazione.

Perché Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono lasciati

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono lasciati nel 2015, dopo una lunga storia durata 11 anni e la nascita di due figli, Jolanda e Leonardo. I due sono molto uniti ancora oggi anche se non hanno mai dichiarato le motivazioni che li hanno spinti ad allontanarsi e poi a separarsi. In varie interviste, entrambi hanno parlato della fine della relazione come un passaggio naturale e ovvio senza tradimenti o scandali sul loro conto. Non è mancato il dolore e la sofferenza ma a distanza di tempo la coppia ha trovato un equilibrio familiare che oggi rende tutti felici e rispettosi, l’uno dell’altro.