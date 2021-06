Ambra Angiolini e Max Allegri: la vacanza scaccia crisi

By

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono tornati a farsi vedere insieme. Di recente si era parlato di una crisi tra l’ex ragazza di Non è la Rai e l’allenatore della Juventus ma le immagini dei paparazzi raccontano altro. Ambra e Allegri, nonostante lo scorrere del tempo, restano uniti e affiatati, più complici che mai.

La coppia è stata pizzicata in vacanza a Ischia. Allegri è sbarcato sull’isola verde dopo un breve soggiorno in Sardegna, per godersi qualche giorno di relax insieme alla compagna. Un weekend lungo prima di tornare al lavoro con i bianconeri.

Allegri e Ambra hanno scelto di soggiornare nell’incantevole borgo di Sant’Angelo, da tempo meta indiscussa di vip e celebrity che scelgono Ischia per sfuggire alla quotidianità. Nelle foto l’attrice e il fidanzato sono apparsi sereni e sorridenti, mentre passeggiano mano nella mano.

Dunque nessun problema tra l’Angiolini e Allegri, che si amano come il primo giorno anche se non convivono ancora. La storia tra i due procede infatti a distanza: Ambra continua a vivere a Brescia insieme ai figli Jolanda e Leonardo, avuti dal cantante Francesco Renga.

Max Allegri abita da tempo a Torino ma appena può raggiunge la sua compagna per trascorrere qualche ora insieme e viceversa. Nelle varie interviste rilasciate in questi anni Ambra Angiolini non ha mai esitato a definire Allegri una persona straordinaria, l’uomo che ha segnato la sua rinascita.

Qualcuno aveva parlato pure di nozze ma Ambra si è detta poco interessata ad una cerimonia del genere. L’Angiolini non ha sposato neppure Francesco Renga, al quale è stata legata per oltre un decennio. Al contrario Max Allegri è stato sposato con Gloria dal 1994 al 1998.

Il tecnico della Juve ha due figli: Valentina, frutto del suo matrimonio, e il piccolo Giorgio, nato dal legame con l’ex Claudia. Allegri ha sempre amato donne che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri fanno coppia fissa dal 2017.

Un amore sbocciato per caso, grazie ad alcuni amici in comune, che è diventato giorno dopo giorno forte e indissolubile. I diretti interessati preferiscono amarsi con discrezione e riservatezza.