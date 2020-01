Amber Heard infortunio, l’anno inizia male: il messaggio dell’attrice (Foto)

Infortunio Amber Heard, l’attrice si mostra su Instagram con un tutore al piede sinistro

Brutto inizio anno per l’attrice Amber Heard che su Instagram si è mostrata sorridente ma comunque con un infortunio al piede sinistro che ha fatto preoccupare i fan. Non parliamo di niente di grave, per fortuna, e a farlo notare è l’attrice stessa che sul noto social network di Mark Zuckerberg ha scritto un messaggio in cui si evince soltanto la volontà di iniziare il 2020 nel migliore dei modi. Non sappiamo ancora se da sola o in compagnia di qualche nuova fiamma, visto che i pettegolezzi sulla storia col modello Milos Dragos non sono mai stati confermati davvero.

Amber Heard infortunio, la reazione dell’attrice

L’attrice si è mostrata con un tutore al piede dopo questo brutto infortunio su cui non ha rivelato nulla. I dettagli sono quindi pochi, anche se in fin dei conti poco è anche l’interesse: l’importante è che Amber Heard stia bene e che sia carichissima per iniziare questo 2020 ricco di sfide. Non per niente proprio su Instagram si legge un messaggio ricco di entusiasmo: “Prendo a calci questo anno sentendomi se…y”, queste le sue parole subito seguite da una schiera infinita di commenti in cui i complimenti si sprecano e i messaggi di auguri anche.

Inizio anno indimenticabile per Amber Heard, sensuale anche col tutore

L’ex di Johnny Depp, che intanto sembra essere tornato single e quindi di nuovo su piazza, ci sembra in splendida forma: canotta bianca che evidenzia le forme prosperose che Madre Natura le ha donato, sorriso smagliante e sguardo seducente. Avrà pure questo tutore insomma ma la Heard rende sensuale anche quello, e tra l’altro è vero che non se ne fa un problema: nelle ultime storie Instagram ad esempio la si vede felicemente in vacanza con alcuni amici. Buon inizio anno allora!