Amanda Lear pentita per il rifiuto ai Maneskin: Damiano deluso

Ieri, giovedì 5 ottobre, durante la puntata di Splendida Cornice di Geppi Cucciari, andata in onda in prima serata su Rai 3, è stata ospite Amanda Lear che ha raccontato i periodi più salienti della sua vita professionale. Durante l’intervista sono stati tanti gli aneddoti emersi, più o meno conosciuti, e che hanno fatto abbastanza scalpore. In particolare, la Cucciari ha voluto raccontare i tanti no che la Lear ha detto durante la sua lunga carriera, anche a proposte importanti.

Un esempio è quello accaduto nel 2021, quando la Lear rifiutò la proposta di duettare con i Maneskin nella serata delle cover, durante Sanremo. La band non era ancora famosa quanto lo è oggi (ma non era certo sconosciuta) e la Lear non aveva forse ben compreso quanto potesse essere importante questa proposta. Così la snobbò.

“Io vivo in Francia e non sapevo chi fossero. Adesso sono famosi, ma tre anni fa all’estero no. Dunque quando mi hanno chiamata ho detto ‘vabbè ok ma quanto mi pagate?’. Loro si sono offesi ‘ma quale pagare, siamo un gruppo famosissimo’. E io ho detto ‘ok ma io sono a Parigi e devo prendere un aereo e venire in Italia da voi a Sanremo e truccarmi’. E insomma, la cosa non si è fatta, però mi dispiace“, ha raccontato la Lear, spiegando che si è pentita di avergli detto di no in quella occasione.

Ma la cantante e attrice francese ha anche tenuto a precisare che ormai non frequenta più tanto l’Italia come un tempo e che rifiuta anche molte ospitate: “Vengo poco in Italia. Devo dire che rifiuto un sacco di proposte per andare nei programmi. Dico di no a tante interviste. La tv è troppo cambiata e non mi manca. Vengo solo per trovare i miei amici. Io ho vissuto la tv di tanti anni fa con i grandi spettacoli. Poi piano, piano siamo andati con i reality, con il Grande Fratello e non è più la tv di prima“.

Sicuramente oggi i Maneskin sono uno dei gruppi più famosi del panorama italiano e non solo, ma nel 2021, quando parteciparono a Sanremo, seppur già abbastanza conosciuti, non avevano la stessa popolarità all’estero. La band è uscita da Xfactor nel 2017 ed è giunta al Festival della conazone italiana già dopo aver fatto un tour europeo.

Ma la vera popolarità per il gruppo è arrivata nel 2021, prima con la vittoria a Sanremo con il brano Zitti e Buoni, e poi con la vittoria all’Eurovision, che ha permesso loro di affacciarsi su un panorama mondiale, vincendo anche riconoscimenti per i quali hanno gareggiato anche cantanti come Taylor Swift, The Weeknd, Harry Styles, etc etc.

Damiano David ci è rimasto male per il no di Amanda Lear

In particolare poi, in quell’anno, il duetto, alla fine, venne fatto con Manuel Agnelli, con il brano Amandoti, che li portò anche alla vittoria. Quel no della Lear ha portato dunque fortuna alla band? La cantante ha rivelato però che Damiano David ci è rimasto molto male per quella proposta rifiutata.