Amadeus vacanze con moglie e figlio prima di Sanremo

Amadeus e Giovanna Civitillo in vacanza: shopping fra le vie di Milano

Amadeus è il nuovo conduttore del Festival di Sanremo. Ma, prima di iniziare a lavorare sodo, ha deciso di trascorrere delle giornate di totale relax con sua moglie Giovanna Civitillo e il figlio José. Sono stati pizzicati dal settimanale Oggi all’interno di un noto negozio di Milano, dove il conduttore ha comprato delle camicie estive. E molto presto invece proverà gli smoking per la kermesse canora! Amedeus non sta più nella pelle, non vede l’ora di stilare la sua lista di Big che parteciperanno alla gara e di collaborare con grandi artisti: al momento è stato confermato come ospite (forse presenza fissa) Fiorello.

Amadeus a Sanremo, un Festival come non lo abbiamo mai visto?

Sul settimanale Oggi si legge: “Ora starò ancora qualche giorno con la famiglia, ma dopo Ferragosto inizierò a pensare al Festival”. Non sarà un Sanremo come tutti gli altri, anche se manterrà intatta la sua natura: “Sarà imprevedibile. Il Festival appartiene alla storia d’Italia e a tutti noi. Ognuno ha un suo ricordo legato al programma”. E il suo, il più importante, sarà senza dubbio quello della sua prima conduzione. Si è ventilata da tempo la possibilità di vederlo al timone del programma e adesso eccolo qua! Felici?

Festival di Sanremo news: le rivelazioni del conduttore

Amedeus ha intenzione di portare sul palco dell’Ariston diverse realtà musicali, come ha fatto sapere a Il Mattino: “Guarderò alla musica che trasmettono le radio, che i giovani ascoltano sui telefonini, che Baglioni in qualche modo aveva già sdoganato nell’ultima edizione: la trap, il rap, l’indie, l’elettronica. Il mio compito sarà quello di scovare quante più canzoni capaci di resistere all’usura del tempo, trap o veteromelodiche che siano, senza snobismi, senza pregiudizi”.