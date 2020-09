Amadeus: “Straziante vedere mio figlio durante il lockdown, è cambiato”

Sanremo, l’amore per i figli, il delicato periodo del lockdown e la situazione a I Soliti Ignoti: Amadeus si svela. Il conduttore ha parlato a ruota libera con il magazine Oggi, a cui ha rilasciato una lunga intervista nel numero in edicola a partire da giovedì 17 settembre. Circa la quarantena, si è lasciato andare a una confessione amara, narrando che suo figlio Josè, avuto dalla moglie Giovanna Civitillo, è cambiato molto. Per lui e la compagna “è stato straziante osservare questa trasformazione”. Amadeus aggiunge che Josè non faceva che mangiare per via del nervoso. Fortunatamente, terminato il lockdown, tutto è tornato alla normalità. Il conduttore è stato in ansia anche per la figlia Alice, avuta da una precedente relazione. Non ha potuto vedere la ragazza 22enne per cinque mesi, in quanto lavora in Galizia. Alla fine, però, è riuscito a ricongiungersi anche con lei.

Amadeus: “Sanremo è una certezza”

Amadeus è tornato a parlare anche di Sanremo 2021. Assieme a Fiorello, pochi giorni fa, ha ribadito che un Festival senza pubblico non può essere organizzato. Tuttavia nutre la convinzione che l’evento si farà. “Sanremo è una certezza”, afferma, rimarcando che non vuole pensare a una kermesse senza spettatori (differente la posizione del direttore di Rai Uno Stefano Coletta e dell’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini: entrambi hanno dichiarato che Sanremo si farà in ogni caso). E Fiorello? Ci sarà? “Spero proprio che sia accanto a me”, dichiara Amadeus, rimarcando di non aver domandato all’amico e collega di fare il bis sull’Ariston nel 2021 in quanto “non ce n’è bisogno: se avrà piacere di esserci ci sarà. La nostra amicizia prevale su tutto e tutti”.

Amadeus negativo al tampone: I Soliti Ignoti riparte a breve

Di recente doveva andare in onda uno Speciale de I Soliti Ignori, puntata che si è deciso di sospendere dopo che una persona che lavora al programma è risultata positiva al coronavirus. Anche in questo caso il conduttore mostra ottimismo e vede il bicchiere mezzo pieno, dicendosi sicuro che a breve riprenderanno le registrazioni. “Io ho fatto il tampone e sono negativo”, racconta Amadeus che narra poi che tutti gli autori si sono sottoposti al test dopo il caso di positività e che stanno bene. Gli appassionati dello show possono stare tranquilli: diverse puntate sono già state registrate e le altre lo saranno a breve. Amadeus assicura che nemmeno una puntata di quelle programmate salterà.