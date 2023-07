Amadeus sbrocca a sorpresa sui social: con chi ce l’ha, retroscena

Nella giornata di domenica 2 luglio, un post Instagram di Amadeus è piombato come un fulmine a ciel sereno sotto gli occhi dei fan. Il tono di ciò che ha scritto è stato particolarmente polemico: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare“. A chi si stava riferendo il quattro volte conduttore del Festival di Sanremo?

Post criptico di Amadeus: risposta a Sgarbi e Morgan?

C’è chi ipotizza che si sia trattato di una risposta indiretta alle critiche rivoltegli da Vittorio Sgarbi e Morgan nella serata al MAXXI, finita, tra l’altro, al centro di polemiche per le frasi sessiste e le parolacce dette soprattutto dal critico d’arte. Sgarbi aveva affrontato, inoltre, la questione Sanremo: “È possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?” aveva detto.

Morgan, invece, aveva mostrato un certa perplessità sul fatto che Amadeus sia stato nominato direttore artistico del Festival per cinque anni consecutivi: “Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo” aveva detto il cantante. Come se non bastasse, Morgan aveva poi paragonato il direttore artistico del Festival alla strega del Mago di Oz, sconfitta da Dorothy.

In chiusura, Sgarbi aveva avanzato una proposta a Morgan: “Comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo: sfrattiamo Amadeus che lì ci ha messo le tende“. Sembrerebbe quindi che ci siano alcune idee per il post-Amadeus, anche se, al momento, non sappiamo quanto siano attendibili tali dichiarazioni. Da diverse settimane, comunque, Amadeus ha confermato che il Festival di Sanremo 2024 sarà l’ultimo nei panni di direttore artistico.

Sui social gli utenti si scatenano: in tanti difendono Amadeus

La risposta di Amadeus alle dichiarazioni di Morgan e Sgarbi, ad ogni modo, non si sarebbe fatta attendere. Nei commenti del polemico post del conduttore, molti sono stati a sostegno di Amadeus, condannando le precedenti dichiarazioni dei due ospiti del MAXXI. È raro, comunque, vedere Amadeus pubblicare messaggi di questo tipo. Difficilmente, infatti, il direttore artistico del Festival si è lasciato andare a post o commenti di natura polemica. Chissà se ci sarà una risposta da parte dei diretti interessati.

Qualcuno, seppur in percentuale minoritaria a chi ha indicato in Sgarbi e Morgan i destinatari del suddetto post, ha ipotizzato che Amadeus si stesse riferendo alle parole di Alberto Angela sulla questione guadagni. In una precedente intervista, infatti, il conduttore di Noos-L’Avventura della conoscenza non si era tirato indietro quando gli era stato chiesto se guadagnasse più o meno di Amadeus. Le sue parole avevano infastidito Lucio Presta, agente di quest’ultimo, che aveva risposto alle dichiarazioni su Twitter.