Amadeus rompe il silenzio su De Martino. ‘Curioso’ su Conti

Dopo mesi in silenzio Amadeus è tornato a parlare della sua scelta di abbandonare la Rai e di come ha vissuto gli ultimi tempi. Non è stato facile passare da un numero di telespettatori molto alto ad un misero 3%, tuttavia, il conduttore ha affermato di non volersi arrendere e di voler continuare a portare avanti i suoi obiettivi. In un’intervista rilasciata per La Repubblica ha parlato anche dei suoi colleghi Stefano De Martino e Carlo Conti.

Amadeus su Stefano De Martino

Amadeus ha intrapreso un nuova strada su Nove con il programma Chissà chi è, lasciando il posto su Rai 1 a Stefano De Martino alla conduzione di Affari Tuoi. L’ex direttore artistico di Sanremo non ha nascosto il fatto di seguire qualche volta il programma che per anni ha portato avanti con rispetto e un talento unico. Non solo, ha tenuto a precisare di non provare alcun tipo di invidia ed ha affermato di essere molto soddisfatto del lavoro del nuovo presentatore: “Se raggiunge questi ascolti, vuol dire che De Martino lo fa bene”.

Nostalgia per Sanremo

Il conduttore di Nove ha rivelato anche di provare un po’ di nostalgia per gli anni passati a lavorare per Sanremo ma allo stesso tempo ha spiegato di sentire il bisogno di riposare. Ha spiegato che seguirà la kermesse e poi ha fatto un augurio speciale a Carlo Conti, amico e collega che stima molto.

“Ho voglia di ascoltare le canzoni. Anche quello è giusto così, faccio il mio in bocca al lupo a Carlo Conti. – ha affermato – Sarà un Sanremo di bella musica, sono curioso da telespettatore”.

Nuovi progetti

Il 2024 è stato un anno particolare per Amadeus che ha dovuto ribaltare i suoi equilibri e ritrovare una certa stabilità in ambito professionale. “Non è stato facile – ha rivelato lui stesso – Passare dal 73% di share con Sanremo al 3% di Chissà chi è in pochi mesi non è stato facile. Credo di avere stabilito un record. D’altronde io amo le sfide”.

Tuttavia, ha spiegato di essere molto fiducioso per il 2025 tanto da proporre in prima serata il suo programma dal 9 gennaio in chiave diversa: “Per portare allegria e spensieratezza. Il gioco sarà un pretesto, la vincita sarà devoluta all’Airc, l’Associazione della ricerca contro il cancro”, ha rivelato.

Insomma, una nuova fase della sua vita lavorativa è iniziata e il professionista ce la metterà tutta per tornare a conquistare il pubblico che per anni lo ha seguito sulla rete nazionale.